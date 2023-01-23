Михаил Ефремов попросил белгородский суд заменить его срок на принудительные работы

В Алексеевский райсуд Белгородской области поступило ходатайство актера Михаила Ефремова о замене наказания в виде лишения свободы принудительными работами. В 2020 году его приговорили к семи с половиной годам колонии за гибель человека в ДТП в Москве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Документ передан в производство судье Сергею Романенко, дата рассмотрения, судя по картотеке дел, еще не назначена.

В сентябре 2020 года суд назначил актеру Михаилу Ефремову восемь лет колонии общего режима, признав его виновником ДТП, которое произошло в Москве на Садовом кольце в июне. Внедорожник Михаила Ефремова вылетел на встречную полосу и столкнулся с фургоном, которым управлял курьер Сергей Захаров, скончавшийся от полученных травм в больнице. В крови актера нашли алкоголь и наркотики. В октябре 2020-го приговор был смягчен до семи с половиной лет.

Михаил Ефремов с ноября 2020 года отбывает срок в исправительной колонии №4 в Белгородской области. Она располагается в городе Алексеевка, где отбывали наказание по делу о нанесении побоев экс-игроки сборной страны по футболу Павел Мамаев и Александр Кокорин.

Сергей Толмачев