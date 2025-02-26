Deadline: режиссер «Конклава» снимет фильм про журналиста WSJ Гершковича

Режиссер Эдвард Бергер снимет фильм о журналисте Эване Гершковиче, пишет Deadline. Американский журналист был осужден в России за шпионаж. Его освободили летом прошлого года в рамках обмена заключенными между РФ и США.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эван Гершкович во время заседания суда в июне 2024 года

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Эван Гершкович во время заседания суда в июне 2024 года

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Переговоры о создании фильма ведут Amazon MGM Studios и United Artists. Сценарий напишет Дэвид Вейл. Продюсерами выступят Эван Гершкович, его мать Элла Миллман и другие. В сделку также планируется включить мемуары 33-летнего журналиста, которые выйдут в следующем году.

Эдвард Бергер — режиссер фильма «На Западном фронте без перемен» (2022). Картина получила кинопремию «Оскар» в четырех категориях. В 2024 году в прокат вышел новый фильм Эдварда Бергера «Конклав», который также был номинирован на «Оскар» в восьми категориях.

В 2023 году Эвана Гершковича задержали в Екатеринбурге. Его обвинили в работе на ЦРУ и сборе секретной информации о работе оборонного предприятия «Уралвагонзавод». В июле 2024 года суд приговорил его к 16 годам лишения свободы. Уже в августе журналиста освободили в рамках обмена заключенными между Россией и западными странами.

Подробности об исторической сделке России и западных стран по обмену заключенными — в материале «Ъ» «Все честно и не без обмена».