Нижегородский мэр рассчитывает на запуск прямых авиарейсов в Сухум в 2025 году

Прямые авиарейсы из Нижнего Новгорода в столицу Абхазии Сухум планируют запустить в 2025 году. Об этом нижегородский мэр Юрий Шалабаев сообщил в своем Telegram-канале 12 февраля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография И.о. главы администрации Сухума Алхаз Лагвилава и мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев (слева направо) Фото: мэрия Нижнего Новгорода город Сухум Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов / купить фото Следующая фотография 1 / 2 И.о. главы администрации Сухума Алхаз Лагвилава и мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев (слева направо) Фото: мэрия Нижнего Новгорода город Сухум Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов / купить фото

Сегодня господин Шалабаев посетил Сухум с рабочим визитом, и на встрече с руководством абхазской столицы стороны подписали дорожную карту о сотрудничестве в 2025 году, включающую более 60 мероприятий.

«Сейчас проводим работу по субсидированию прямых авиаперелетов из Нижнего Новгорода в Сухум. Свою роль в этом сыграли несколько ключевых факторов: большой интерес нижегородцев к отдыху в Абхазии и сухумцев — в Нижнем, начало работы после многих лет простоя собственного аэропорта в Сухуме, и, конечно, наши крепкие партнерские отношения и искренняя заинтересованность обеих сторон в их развитии»,— прокомментировал мэр.

Сейчас идут переговоры с авиакомпаниями, которые возьмутся за авиаперевозки по новому направлению. Мэр Нижнего Новгорода рассчитывает, что в ближайшее время необходимые договоренности будут достигнуты.

Исполняющий обязанности главы администрации Сухума Алхаз Лагвилава подчеркнул, что решение о запуске прямых рейсов сыграет ключевую роль в том, чтобы городам стать еще ближе. По его словам, со стороны сухумцев есть большой запрос на посещение Нижнего Новгорода.

Галина Шамберина