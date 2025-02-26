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Отменен условный приговор бывшему гендиректору ФК Тамбов

Тамбовский облсуд отменил приговор бывшему генеральному директору футбольного клуба «Тамбов» Ольге Коноваловой, которая получила два года условно за мошенничество (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Как сообщила объединенная пресс-служба судебной системы региона, ее дело пересмотрят в Советском райсуде Тамбова.

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

В суде было установлено, что Коновалова обманным путем похитила 708,16 тыс. руб. субсидий, выделенных из областного бюджета. Деньги поступили на расчетный счет аффилированной с гендиректором компании ООО «Вездеходофф» «под видом оплаты питания спортсменов». Услуги в действительности не оказывались.

Приговор в апелляционном порядке был пересмотрен и отменен в связи с нарушением уголовно-процессуального закона РФ. Уголовное дело пересмотрят в третий раз: впервые приговор по нему вынесли в 2023 году. Тогда Ольга Коновалова получила три года условно. Апелляционная инстанция отменила этот приговор и вернула дело на новое рассмотрение.

Футбольный клуб «Тамбов» существовал с 2013 года, а в 2019-м стал победителем Футбольной национальной лиги, после чего два сезона выступал в Российской премьер-лиге. В 2021 году ФК столкнулся с финансовыми проблемами, которые сначала привели к задержкам выплаты зарплат игрокам, а после — к банкротству.

Сергей Толмачев