Работники ПОЛИЭФ – в числе лучших инженеров России

Алик Изикаев и Константин Волков стали победителями XXV Всероссийского конкурса «Инженер года-2024». Итоги были подведены Российским и Международным союзами научных и инженерных общественных объединений совместно с Академией инженерных наук имени А.М.Прохорова.

Фото: АО «ПОЛИЭФ»

Алик Изикаев, менеджер по качеству, стандартизации и техническому регулированию (Служба главного технолога) удостоен звания лауреата конкурса. Константин Волков, ведущий инженер-технолог (Служба главного технолога) удостоен звания «Профессиональный инженер России».

Конкурс проводится в двух версиях: «Профессиональные инженеры» (для участников, имеющих стаж работы на инженерных должностях более 5 лет) и «Инженерное искусство молодых» (для участников возрастом до 30 лет включительно). Наши работники приняли участие в первой версии, в номинации «Химия и химические технологии». В ходе состязания требовалось рассказать о своей деятельности и проектах, в которых приходилось участвовать.

«Участие в конкурсе было для меня впервые. Ежегодный Всероссийский конкурс «Инженер года» — одно из самых значимых событий в российском инженерном сообществе. Это мероприятие призвано привлечь внимание к проблемам качества инженерных кадров в стране, повышение привлекательности труда и профессионализма инженерных работников в промышленности и других отраслях, обмен опытом в области совершенствования отечественных разработок.

Безусловно, следует отметить поддержку нашего руководителя и коллег. Победа в конкурсе - это результат работы команды ПОЛИЭФ. Решение производственных задач, обмен опытом, корпоративные базы знаний, личное общение с коллегами – всё это позволяет создать атмосферу, в которой сотрудники сами стремятся учиться и развиваться».

Фото: АО «ПОЛИЭФ»

«Конкурс «Инженер года – 2024» ярко демонстрирует, насколько важна и многогранна роль инженера в современном производстве. Этот специалист является ключевым звеном в обеспечении стабильности, эффективности и развития производственного процесса. Основная цель — не только поддерживать текущие показатели, но и активно улучшать ключевые индексы, внедрять новые технологии и постоянно анализировать процессы. Благодаря усилиям инженеров производство становится более конкурентоспособным, экологичным и экономически выгодным, открывая новые горизонты для роста и развития».

Конкурс, который проводится ежегодно с 2000 г., является крупнейшим социальным проектом, направленным на выявление и распространение передового опыта и достижений инженерных кадров России. В этом году в конкурсе приняли участие более 70 тысяч человек из 60 регионов страны, что свидетельствует о его значимости и авторитете.

Победители и участники конкурса получили поздравления и пожелания дальнейших успехов от высших должностных лиц страны, включая Председателя Правительства Российской Федерации М.В. Мишустина, Председателя Совета Федерации В.И. Матвиенко и Министра науки и высшего образования В.Н. Фалькова. На финальном этапе, который состоялся в январе 2025 года, было определено 417 лауреатов, среди которых 284 профессиональных инженера и 133 молодых специалиста.

Материал предоставлен АО «ПОЛИЭФ»