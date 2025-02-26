Конгрессмен пообещал убить Такера Карлсона в прямом эфире

В США разгорается скандал вокруг интервью британскому каналу GB News конгрессмена-республиканца Дэна Креншо, известного враждой к журналисту Такеру Карлсону. Об этом сообщает Daily Mail.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Mariam Zuhaib / AP Фото: Mariam Zuhaib / AP

Во время интервью господин Креншо, бывший «морской котик», представляющий в Конгрессе штат Техас, раскритиковал господина Такера за его призывы прекратить оказание помощи Украине.

Самое страшное случилось уже после интервью, когда с конгрессмена снимали микрофон. Беседа в это время продолжалась, микрофоны работали, камеры снимали. В этот момент ведущий спросил господина Креншо, встречался ли тот с тележурналистом лично. Конгрессмен признал, что не встречался, и тут же добавил: «Если б я его увидел, я б его на хрен убил».

Вскоре господина Креншо спросили в X, действительно ли он угрожал убить тележурналиста. «ЛОЛ, нет»,— ответил тот. После чего в спор вступил ведущий шоу на GB News Стивен Эдингтон, заявивший, что конгрессмен особо подчеркнул, что не шутил, угрожая убить господина Карлсона. И в качестве доказательства вывесил фрагмент с угрозами. Вскоре фрагмент удалили.

Сам Такер Карлсон прокомментировал ситуацию и пригласил конгрессмена к себе на шоу: «Почему бы тебе не прийти ко мне на интервью. Там мы и посмотрим, каков ты. Адрес я пришлю». Комментариев со стороны конгрессмена Креншо пока не последовало.

Виктор Буй