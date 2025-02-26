В Самарской области вынесен приговор по делу о ДТП с тремя погибшими

Красноярский районный суд Самарской области отправил на пять лет в колонию-поселение водителя, обвинявшегося в нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть трех человек. Об этом сегодня сообщили в региональной прокуратуре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ

Как следует из материалов дела, в июле 2024 года водитель большегруза DAF на автодороге Самара — Пугачев — Энгельс — Волгоград допустил занос автомобильного прицепа на встречную полосу, где произошло столкновение с автомобилем Tank, в котором находились двое мужчин и ребенок 2021 года рождения. Все они скончались на месте.

Отправив подсудимого в колонию-поселение, суд также лишил его права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортным средствами, на срок 2 года.

Алексей Алексеев