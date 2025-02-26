9 из 10 британских студентов используют ИИ в подготовке заданий

Использование технологий ИИ студентами британских университетов резко выросло за последний год. Если в 2024 году ими пользовались 66% студентов, то в 2025 году — 92%. К такому выводу пришли специалисты британского Института политики в области высшего образования (HEPI) и издательства электронных учебников Kortext, проанализировав результаты опроса студентов. В онлайн-опросе принял участие 1041 студент.

Доля студентов, использующих генеративный ИИ, включая ChatGPT, выросла за год с 53% до 88%. Чаще всего студенты использовали его для получения краткого изложения больших текстов, объяснения концепций, поиска тем для исследований и т. п. При этом 76% студентов уверены, что преподаватели распознают использование ИИ в выполнении заданий. Главные плюсы от ИИ — как говорят сами студенты — экономия времени (так считают 51% опрошенных) и повышение качества выполненных заданий (50%). 67% опрошенных считают, что ИИ «крайне важен» в современном мире.

Алена Миклашевская