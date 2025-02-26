Москалькова предложила разработать закон о без вести пропавших военнослужащих

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, говоря о поиске пропавших без вести участников СВО, предложила разработать соответствующий федеральный закон. В нем необходимо определить понятие статуса без вести пропавшего и зафиксировать меры по его поиску, которые принимаются субъектами, считает госпожа Москалькова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Выступая с докладом о деятельности за 2024 год в Госдуме, омбудсмен отметила, что закон следует разрабатывать с учетом практики «ряда зарубежных стран, прежде всего переживших вооруженные конфликты». Она также указала на важность урегулирования сдачи проб ДНК для поиска пропавших. Касается ли ее предложение поиска пропавших без вести мирных граждан, омбудсмен не уточнила.

По представленным в докладе (.pdf) данным, аппарат омбудсмена в 2024 году установил судьбу 3176 военнослужащих, считавшихся без вести пропавшими. 14 февраля президент Владимир Путин поручал министру обороны Андрею Белоусову улучшить механизм поиска военных, пропавших без вести во время боевых действий на Украине. За день до этого агентство AFP со ссылкой на данные Международного комитета Красного Креста (МККК) сообщало, что количество открытых дел о пропавших без вести в связи с боевыми действиями на Украине увеличилось за год более чем вдвое, практически достигнув 50 тыс. В конце декабря 2024 года глава делегации МККК в России и Белоруссии Борис Мишель говорил «Ъ», что сейчас организация рассматривает 41,4 тыс. дел по розыску пропавших без вести в результате боевых действий на Украине (мирных граждан и военнослужащих с обеих сторон конфликта).

О поиске пропавших без вести в регионе — в интервью Бориса Мишеля «Ъ».

Полина Мотызлевская