Михаил Ефремов подал ходатайство об УДО

Актер Михаил Ефремов, осужденный в 2020 году на семь с половиной лет по делу о ДТП со смертельным исходом, подал ходатайство об условно-досрочном освобождении. Согласно судебной картотеке, рассматривать обращение актера будет Алексеевский райсуд Белгородской области, заседание назначено на 24 марта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Ефремов

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Михаил Ефремов

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Авария произошла в центре Москвы в июне 2020 года. Ефремов врезался в фургон, за рулем которого находился курьер Сергей Захаров — от полученных травм он умер в больнице. В крови актера нашли алкоголь и наркотики. Пресненский райсуд Москвы приговорил его к восьми годам колонии по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшее смерть человека по неосторожности), по апелляции срок сократили на полгода.

С ноября 2020-го актер отбывает срок в исправительной колонии №4 в белгородском городе Алексеевка. В начале 2023 года Михаил Ефремов подал в Алексеевский райсуд прошение о замене неотбытого срока принудительными работами, но позднее ходатайство было отозвано. В феврале 2024-го представители актера начали переговоры с семьей погибшего курьера о возможности УДО. В августе «Известия» писали, что защита Михаила Ефремова собирает медсправки для подачи заявления об УДО. Утверждалось, что у актера есть проблемы с челюстью и зубами. В Федеральной службе исполнения наказаний заявили «Ъ», что состояние здоровья осужденного удовлетворительное.