«Почта Банк» выплатил штраф в 500 тысяч рублей по решению петербургского УФАС

АО «Почта Банк» выплатило в федеральный бюджет 500 тыс. рублей в качестве штрафа за рекламу без согласия абонента. К ответственности организацию привлекло Управление ФАС по Санкт-Петербургу, а суд поддержал постановление.

Прежде ведомство признало распространение информации об услугах «Почта Банка» ненадлежащим и вынесло постановление о штрафе. Однако кредитная организация с решением не согласилась и пошла в суд.

Арбитражный суд Москвы подтвердил законность постановления УФАС. Иск банка не был удовлетворен. «Почта Банк» выполнил требования ведомства.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что петербургское УФАС признало рекламу лаборатории «Хеликс» ненадлежащей.

Татьяна Титаева