Основатель Blackwater: армия России сейчас сильнее, чем три года назад

Основатель ЧВК Blackwater и давний сторонник президента Дональда Трампа Эрик Принс назвал боевые действия на Украине «сигналом для Америки проснуться» и осознать, что оборонная промышленность Запада теряет свою значимость. «Западноевропейская и американская военная промышленность глубоко отстала и слишком дорога, чтобы быть по-настоящему релевантной в нынешнее время»,— заявил он в интервью для американского учебного заведения Hillsdale College. По его словам, Америка не вынесла из украинского конфликта урока о том, что «природа боевых действий изменилась».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эрик Принс

Фото: Jose Luis Magana / AP Эрик Принс

Фото: Jose Luis Magana / AP

По словам господина Принса, сейчас российские вооруженные силы «значительно лучше» подготовлены, чем были три года назад. «Политики-идиоты говорят, что мы ослабляем российскую армию и уничтожаем ее технику. Но российские вооруженные силы сейчас куда лучше и куда смертоноснее, чем были, когда они все это начинали»,— считает он.

«Если в феврале 2022 года вы производили выстрел по российским позициям и им нужен был час или два, чтобы ответить, то теперь это время сократилось до двух-трех минут — на то, чтобы определить, откуда стреляли, передать эту информацию артиллерии. Да, они стали куда круче»,— заметил господин Принс. Он привел еще одно подтверждение своему мнению, обратив внимание на то, как быстро российская сторона учится бороться с поставляемой Украине техникой. «Наши вооружения не так эффективны. Они не пользуются спросом. Что-то может работать месяц, а потом российские специалисты РЭБ находят способ глушить и так далее»,— говорит он.

Виктор Буй