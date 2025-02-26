На территории бывшего Среднеуральского женского монастыря появилась сотовая связь

На территории Покровского подворья Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского женского монастыря в Среднеуральске (Свердловская область), которое располагается на территории бывшего Среднеуральского женского монастыря, впервые появились сотовая связь и мобильный интернет. Об этом сообщили в пресс-службе ПАО «МТС» по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Среднеуральский женский монастырь

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Среднеуральский женский монастырь

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

«Появление устойчивой мобильной связи в единственном на Урале подворье крупнейшего российского монастыря произошло менее, чем через год после принятия Священным Синодом Русской Православной церкви решения о возобновлении монашеской жизни в бывшем Среднеуральском женском монастыре. До этого мобильной связи здесь не существовало»,—говорится в сообщении компании.

По словам руководителя пресс-службы Нижегородской епархии священник Алексея Пестрецова, сейчас в обители ведутся благоустройство и работы по водоснабжению и отоплению зданий.

Напомним, о планах открыть подворье Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского монастыря Нижегородской епархии на месте бывшего Среднеуральского женского монастыря стало известно в конце декабря 2023 года.

Ранее, в декабре 2020 года, был задержан основатель Среднеуральского женского монастыря, бывший схиигумен Сергий. Ему было предъявлено обвинение в склонении к самоубийству (ч.3 ст.110.1 УК РФ), нарушении права на свободу вероисповедания (ч.3 ст.148 УК РФ) и самоуправстве (ч.1 ст.330 УК РФ). Следствие установило, что в проповедях он призывал к совершению самоубийства не менее 17 монахинь и прихожан. В суде также установили, что, уже лишившись сана и будучи отлученным от церкви, Николай Романов самовольно проживал на территории монастыря.

В августе 2021 года ему было предъявлено новое обвинение по п. «в» ч.2 ст.282 УК РФ («Возбуждение ненависти в составе организованной преступной группы»). Поводом для возбуждения дела стали шесть видеороликов, которые схиигумен Сергий записал в 2019–2020 годах, на YouTube их выложил его пресс-секретарь Всеволод Могучев. По данным следователей, сообщники создали ОПГ, деятельность которой имела «стабильный и масштабный характер» и заключалась в возбуждении в гражданах неприязни к иудеям, католикам и мусульманам.

В итоге Измайловский райсуд Москвы в ноябре 2021 года приговорил экс-схиигумена к трем годам и шести месяцам колонии общего режима за самоуправство, нарушение права на свободу вероисповедания и склонение к суициду. В января 2023 года Бабушкинский районный суд Москвы вынес в отношении него еще один обвинительный приговор — по делу о возбуждении ненависти. Сергию было назначено семь лет лишения свободы с учетом приговора 2021 года. Его помощник Всеволод Могучев был осужден на пять лет колонии.

Впрочем, в сентябре 2023 года Московский городской суд снизил срок лишения свободы экс-схиигумену Сергию на один месяц за разжигание религиозной розни, поскольку учел факт занятия Сергием благотворительностью.

Анастасия Таначева