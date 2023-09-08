Из ненависти вычли месяц благотворительности

Московский городской суд снизил срок лишения свободы бывшему схиигумену Сергию (Николаю Романову) и его бывшему пресс-секретарю Всеволоду Могучеву на один месяц. Ранее они были осуждены по уголовному делу о возбуждении ненависти в составе организованной преступной группы (п. «в» ч.2 ст.282 УК РФ) на семь и пять лет соответственно. Апелляционная коллегия учла, что экс-священник занимался благотворительностью, а у его подельника на иждивении родственники. Адвокаты после общения с бывшим схиигуменом готовы направить кассационную жалобу на решение апелляционного суда.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший схиигумен Екатеринбургской епархии Русской православной церкви Сергий (Николай Романов) во время заседания суда

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Бывший схиигумен Екатеринбургской епархии Русской православной церкви Сергий (Николай Романов) во время заседания суда

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Уголовное дело в отношении основателя Среднеуральского женского монастыря схиигумена Сергия (Николая Романова) и Всеволода Могучева было возбуждено в августе 2021 года по п. «в» ч.2 ст.282 УК РФ («Возбуждение ненависти в составе организованной преступной группы»).

По версии следствия, в декабре 2019 года священник создал и возглавил организованную группу, в состав которой вошел Всеволод Могучев.

В течение нескольких лет они записывали и распространяли через интернет видеоролики с проповедями схиигумена. В них он нелицеприятно высказывался об иудеях, католиках и мусульманах.

Как считает следствие, таким образом священник возбуждал в гражданах ненависть к этим группам людей. Всего в деле фигурируют шесть эпизодов.

Отец Сергий был задержан в ночь на 29 декабря 2020 года во время штурма силовиками Среднеуральского женского монастыря. Этому предшествовало его многомесячное противостояние с РПЦ — во время пандемии коронавирусной инфекции священник критиковал федеральные власти и руководство церкви за закрытие храмов во время режима самоизоляции. За это он был лишен сана и отлучен от церкви.

После задержания отца Сергия обвинили в склонении к самоубийству (ч.3 ст.110.1 УК РФ), нарушении права на свободу вероисповедания (ч.3 ст.148 УК РФ) и самоуправстве (ч.1 ст.330 УК РФ). Как было установлено следствием и судом, он, являясь духовником Среднеуральского женского монастыря, в проповедях призывал к совершению самоубийства не менее 17 монахинь и прихожан. Следствие основывалось на записи одной из проповедей, которая была опубликована на YouTube под названием «Сестры Среднеуральского женского монастыря готовы совершить подвиг преподобной Елены Дивеевской» (ее святой Серафим Саровский благословил на смерть вместо брата). Во время проповеди экс-схиигумен Сергий спрашивал у нескольких прихожан, готовы ли они умереть за Россию, за детей, и благословлял их на это.

В результате Измайловский райсуд Москвы в ноябре 2021 года приговорил экс-схиигумена к трем годам и шести месяцам колонии общего режима.

27 января Бабушкинский районный суд Москвы вынес в отношении него новый обвинительный приговор — по делу о возбуждении ненависти. Ему было назначено семь лет лишения свободы с учетом предыдущего приговора. Всеволод Могучев по данному делу был осужден на пять лет — за то, что выкладывал видеоролики в интернет.

В четверг, 7 сентября, Московский городской суд рассмотрел апелляцию на приговор и снизил на один месяц срок лишения свободы обоим осужденным. По словам адвоката экс-священника Павла Бабикова, суд учел, что экс-священник занимался благотворительностью, а у Всеволода Могучева на иждивении родственники.

Господин Бабиков рассказал «Ъ-Урал», что защита настаивала на возвращении дела в суд и его пересмотре.

«Мы считали, что нужно назначать по делу комплексную психолого-религиоведческую экспертизу. Предметом изучения суда были проповеди, поэтому мы и говорили, что без религиоведа здесь не обойтись. Суд посчитал иначе и толковал проповеди самостоятельно без привлечения специалиста»,— сказал он.

По словам господина Бабикова, адвокаты намерены направить жалобу в кассационный суд, если экс-схиигумен Сергий согласится на обжалование решения апелляционного суда.

Василий Алексеев