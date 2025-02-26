Создатель ЧВК Blackwater: Украина не вернет утраченные территории

Во время обширного интервью, посвященного войнам будущего, близкий к Дональду Трампу американский бизнесмен и бывший «морской котик» Эрик Принс заявил, что шансы Украины вернуть утраченные территории мизерны.

«Президент Трамп прав в своем инстинктивном желании закончить войну (на Украине.— “Ъ”). Шансы того, что украинцам удастся вернуть все свои территории, равны нулю. Им еще полтора года назад надо было начинать мирные переговоры»,— заметил господин Принс, бывший создателем и руководителем ЧВК Blackwater (ныне — Constellis). По его словам, в настоящее время идет война на истощение. «Они буквально вернулись к позиционной тактике в стиле Первой мировой войны — правда, с добавлением высокоточных дронов и ракет, что делает это все еще более смертоносным».

«Россияне никогда не откажутся от Донецка, Луганска, Херсона, Мариуполя, от традиционных русскоязычных регионов. Крым они тоже не отдадут»,— заметил он, добавив, что, по его мнению, неидеальный мир лучше любой войны. По его словам, в войне на истощение «математика важна» и нужно учитывать, что «у России куда больше людей, куда больше боеприпасов, стоимость которых куда ниже, чем те, которые могут получить украинцы».

Интервью господина Принса было подготовлено американским частным учебным заведением Hillsdale College и опубликовано на его сайте.

Господин Принс — давний сторонник президента Дональда Трампа. Сейчас в США говорят, что он может быть привлечен к реализации планов по укреплению границы с Мексикой и депортации нелегальных мигрантов.

О ситуации на Украине читайте в материале «Много хорошего в направлении мира».

Виктор Буй