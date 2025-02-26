Александр Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки до 11 голов

Капитан «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в домашнем матче против «Калгари Флеймс». Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей. Овечкин забил 883-й гол в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). По этому показателю нападающий занимает второе место, его опережает только канадец Уэйн Гретцки (894).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Овечкин

Фото: Nick Wass / AP Александр Овечкин

Фото: Nick Wass / AP

В этом сезоне на счету россиянина 30 голов и 17 результативных передач в 42 матчах. Он в 19-й раз в карьере добрался до отметки в 30 голов за один регулярный сезон. По этому параметру он занимает первое место, опережая канадца Майка Гартнера, выступавшего в НХЛ с начала 1980-х по конец 1990-х. В активе Гартнера 17 таких сезонов.

Отметим, что после матча НХЛ обновила свой прогноз относительно сроков побития рекорда Гретцки. Ранее лига полагала, что Овечкин обойдет канадца в ночь на 5 апреля в домашней игре против «Чикаго Блэкхокс». Теперь НХЛ предположила, что Овечкин установит новый рекорд в ночь на 3 апреля в гостевом матче против «Каролина Харрикейнс».

«Вашингтон» лидирует в дивизионе Метрополитен и Восточной конференции, а также занимает второе место в сводной таблице НХЛ (84 очка в 58 матчах). До конца текущего регулярного чемпионата «Вашингтон» сыграет еще 24 встречи.

Роман Левищев