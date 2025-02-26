Александр Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки до 11 голов
Капитан «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в домашнем матче против «Калгари Флеймс». Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей. Овечкин забил 883-й гол в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). По этому показателю нападающий занимает второе место, его опережает только канадец Уэйн Гретцки (894).
Александр Овечкин
Фото: Nick Wass / AP
В этом сезоне на счету россиянина 30 голов и 17 результативных передач в 42 матчах. Он в 19-й раз в карьере добрался до отметки в 30 голов за один регулярный сезон. По этому параметру он занимает первое место, опережая канадца Майка Гартнера, выступавшего в НХЛ с начала 1980-х по конец 1990-х. В активе Гартнера 17 таких сезонов.
Отметим, что после матча НХЛ обновила свой прогноз относительно сроков побития рекорда Гретцки. Ранее лига полагала, что Овечкин обойдет канадца в ночь на 5 апреля в домашней игре против «Чикаго Блэкхокс». Теперь НХЛ предположила, что Овечкин установит новый рекорд в ночь на 3 апреля в гостевом матче против «Каролина Харрикейнс».
«Вашингтон» лидирует в дивизионе Метрополитен и Восточной конференции, а также занимает второе место в сводной таблице НХЛ (84 очка в 58 матчах). До конца текущего регулярного чемпионата «Вашингтон» сыграет еще 24 встречи.