Владелец крупного пермского завода выкупил загородный комплекс обанкротившегося дилера

Управляющий бывшего владельца ГК «Уралавтоимпорт» Сергея Шаклеина сообщил об итогах продажи имущества должника. В числе реализованного оказались два жилых дома (площадью 70 кв. м и 128 кв. м) в деревне Нижний Лух (Добрянский округ), а также земельный участок площадью 2244 кв. м. В слот также вошли: гараж, дом охраны, забор, скважина. В итоге все имущество было продано за 6,94 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Харсеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Харсеев, Коммерсантъ

Единственным участником торгов выступил житель Кировской области Александр Шмаков, который действовал в интересах Олега Исаева. Согласно данным ЕГРЮЛ, господин Исаев возглавляет и владеет 59% ООО «Силур», крупного промышленного предприятия Перми (годовая выручка — 2 млрд руб.).

Сергей Шаклеин был признан банкротом в 2018 году, в отношении него была введена процедура реализации имущества. Заявление о признании его несостоятельным подал один из пермских банков. В 2014–2015 годах банк выдал несколько кредитов на общую сумму 107 млн руб., заемщиком выступала одна из структур автохолдинга «УАИ» — ООО «Урал Моторс-Премиум». Господин Шаклеин являлся поручителем по этим кредитам.