Башкирия получит 47 млн рублей на социальную газификацию

В этом году Башкирии выделят 47,7 млн руб. из федерального бюджета на софинансирование расходов по предоставлению субсидий льготным категориям граждан на покупку и установку газового оборудования. Соответствующее распоряжение подписал председатель Правительства России Михаил Мишустин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Всего на социальную газификацию (догазификацию) в 55 регионах направят 1 млрд руб. Участникам программы, имеющим право на льготы, будет предоставлена субсидия в 100 тыс. руб. на закупку оборудования и подключение домов к газовым сетям. Самую крупную сумму получит Чеченская республика (156 млн руб.), самую маленькую — Северная Осетия — Алания (99 тыс. руб.).

Программа социальной газификации проводится с 2021 года. С февраля 2023 года государство частично субсидирует льготникам расходы по проведению газа по участку и подключению его к дому.

Майя Иванова