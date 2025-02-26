«При существующих долгах "Нижегородский водоканал" можно объявлять банкротом»

Ситуация, когда в Нижнем Новгороде три человека получили ожоги в результате прорыва теплотрассы, не случайна, считает депутат Госдумы, руководитель регионального обкома КПРФ Владислав Егоров. Об этом он заявил по итогам заседания бюджетного комитета в нижегородском заксобрании, на котором депутаты обсудили ситуацию в нижегородских АО «Нижегородский водоканал» и АО «Теплоэнерго» и согласились выделить из областной казны 1 млрд руб. на погашение долгов ресурсоснабжающих организаций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Депутат Госудмы РФ Владислав Егоров

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Депутат Госудмы РФ Владислав Егоров

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

— В прошлом году 12 человек ошпарило кипятком на улице вследствие аналогичной аварии. На фоне этих и других коммунальных аварий, заявления руководства «Теплоэнерго» о стабильности в работе предприятия, о том, что «время рекордов прошло», что «надо жить сегодняшним днем», выглядят, мягко говоря, неуместными. Следственные органы и прокуратура дадут оценку произошедшему, но принять меры для предотвращения подобных ситуаций в будущем — это задача правительства, городских властей и депутатов всех уровней.

На профильных комитетах заксобрания нужно проанализировать причины занижения планов замены теплосетей в 2025 году на 36%, невыполнения в 2024 году наполовину программы модернизации коммунальной инфраструктуры, существенно увеличить финансирование этой программы и темпы реновации изношенных сетей.

Отдельного анализа и независимого аудита требует практика тарифообразования в сфере ЖКХ в Нижегородской области. С 1 июля планируется вновь повысить тарифы для граждан на 12,9%, хотя официальная инфляция вдвое меньше. Несмотря на постоянный рост стоимости теплоэнергии и водоснабжения, качество услуг в жилищно-коммунальной отрасли падает, а аварийность нарастает.

Ресурсоснабжающие организации за последние годы оформили многомиллиардные займы у коммерческих банков. На погашения задолженности АО «Нижегородский водоканал» перед банками в прошлом году выделено 700 млн. руб. Коммунальщики просили еще 5 миллиардов. При таких долгах «Нижегородский водоканал» вполне можно объявлять банкротом. Мы направили обращения главе Нижнего Новгорода и руководству «Нижегородского водоканала» и «Теплоэнерго» обращения, в котором просим ответить, , почему и на каких условиях такие заимствования стали возможными, на какие цели брали деньги, где результаты и почему, несмотря на огромные кредиты, качественных улучшений в коммунальной инфраструктуре нет.

Андрей Репин