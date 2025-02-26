Двух участников ЧВК «Вагнер» осудили в Красноярском крае за фейки о ВС РФ

Минусинский горсуд Красноярского края вынес очный приговор двум участникам ЧВК «Вагнер» за распространение фейков о выполнении задач компании. Их признали виновными в публичном распространении заведомо ложной информации о Вооруженных силах РФ (ч. 2 ст. 207.3 УК РФ). Подсудимым назначили по 5,5 лет колонии общего режима, сообщает пресс-служба суда. Одному из них также назначено принудительное лечение у врача-психиатра в амбулаторных условиях.

Согласно материалам следствия, фигуранты дела отбывали наказание в колонии Иркутской области. 24 ноября 2022 году они вступили в состав ЧВК «Вагнер», после чего были освобождены от судимости. С середины декабря 2022-го по 1 января 2023 года обвиняемые проходили боевую подготовку в тренировочном лагере, с которого сбежали и скрылись на территории ЛНР.

Там они проживали по различным адресам, а также поддерживали связь с родственниками в Красноярском крае, говорится в сообщении суда. За содействие в выезде с территории РФ, получение политического убежища и вознаграждения в 50 тыс. руб. фигуранты дела с июня по сентябрь 2023-го дали интервью проекту Gulagu. net Владимира Осечкина (признан иностранным агентом).

«Под видом достоверной информации они сообщили заведомо ложную информацию, содержащую утверждение о фактах совершения участниками ЧВК «Вагнер» убийств мирного населения в ходе СВО при освобождении населенных пунктов»,— говорится в сообщении суда.

Александра Стрелкова