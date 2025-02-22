Старому доллару не везде рады

Российские банки массово вводят комиссии за обмен долларов старого образца на новые. На проблему обратили внимание СМИ, проведя несколько таких проверок. Выяснилось, что некоторые кредитные организации вовсе отказались принимать старые банкноты. О такой политике “Ъ FM”, например, сообщили на горячей линии ВТБ. Оператор «Сбера» предложил сначала продать неходовые доллары, а потом купить новые банкноты. Чтобы понять, насколько купюра старая, нужно обратиться в кассу банка. В Альфа-банке рассказали, что «долларом не оперируют» из-за санкций, поэтому в принципе такую услугу не предоставляют.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Ситуация изменится, как только снимут ограничения, отметила зампред правления Ланта-банка Ирина Рысь: «Страны по-разному относятся к ситуации со старыми и новыми долларами. Действительно, где-то их не принимают, где-то берут с большим трудом. Что касается сбережений, то сейчас некоторые банки принимают старые доллары, и мы в том числе. Но с определенной комиссией. Я бы не стала говорить, что это та услуга, которую мы сейчас побежали рекламировать, потому что в дальнейшем их реализация действительно затруднена, и поэтому мы это делаем скорее как некий реверанс и бонус в сторону наших старых клиентов.

Но массово, я не скажу, что это очень простой инструмент, которым мы готовы заниматься. Сейчас мы можем работать с долларами старого образца. Более того, в случае если санкционное давление будет ослабляться, то банкнотный рынок станет более легким, и российские банки вновь получат возможность достаточно легко оперировать именно купюрами с точки зрения завоза и вывоза их в страну».

В Госдуме сообщили, что депутаты и ЦБ не могут повлиять на желание банков работать со старыми купюрами. Глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что «это проблема тех, кто приобрел иностранную валюту и вдруг теперь понял, что избавиться от нее не так просто». Американские доллары нового образца стали выпускаться с 2009 года. При этом Бюро гравировки США отмечает, что срока действия у разных банкнот нет, все выпущенные после 1914-го признаются средством платежа.

Но они автоматически считаются ветхими, и даже по техническим причинам к ним больше внимания, отметил аналитик компании «Золотой монетный дом» Дмитрий Голубовский: «У нового образца добавлены новые цвета, уровни защиты стали выше. Связано это именно с тем, что старые купюры научились хорошо подделывать. Почему могут быть какие-то проблемы с инкассацией таких денег? Мы же не можем официально инкассировать доллары, их хождение в России запрещено. По всей видимости, у российских банков просто очень мало контрагентов, которые желают принимать именно деньги старого образца, потому что они могут уже считаться ветхими.

Использование именно банкнот как средства сбережения — идея довольно глупая. Но тем не менее у большой части населения она популярна. Пока новых бумажек было много, их никто не считал. В любом случае у российского банка должен быть контрагент, и, скорее всего, он не повезет эти купюры в Америку, потому что там у него могут спросить, откуда они взялись. Но я думаю, что основной канал вывоза валюты и утилизации старых долларов — страны Ближнего Востока.

Как пишет ТАСС, российские банки не наблюдают резких скачков спроса на покупку валюты на фоне роста рубля. Ажиотажа в отделениях и обменных пунктах нет, сообщили кредитные организации. Рубль завершил неделю укреплением к доллару на 34 коп., а к евро — на 47 коп. Центробанк установил официальный курс американской валюты на уровне 88,17 руб., европейской — чуть больше 92 руб. Собеседники “Ъ FM” связывают динамику с ожиданиями переговоров России и США.

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Александра Абанькова