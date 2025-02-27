Материнство и карьера: пять историй успешных женщин, которые совмещают обе роли

Согласно исследованию от hh.ru и «Сетки», новой соцсети для нетворкинга, в крупных компаниях доля женщин с детьми составляет от 25% до 50%. С 2024 года женщины в декретном отпуске получили возможность выходить на работу, не теряя при этом пособия. Но лишь 1–2% сотрудниц возвращаются на свои места, в то время как в крупных компаниях этот показатель незначительно выше — от 2% до 5%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ

Ситуация среди женщин на руководящих позициях выглядит иначе: почти половина из них выходит на работу раньше. Такая тенденция связана не только с внутренними опасениями о профессиональной деградации и потере карьеры, но и с амбициями и желанием реализоваться. Они не хотят брать паузу в построении карьеры, так как это важная часть жизни, которая их вдохновляет.

Карьеру и материнство можно совмещать. Это не выбор между двумя ограничениями, а возможность реализовать себя в обоих направлениях, что подтверждается историями успешных женщин.

«Каждый руководитель сталкивается с уходом сотрудниц в декрет. В такие моменты важно иметь план по временному замещению и в дальнейшем комфортному возвращению из декрета. Приоритетнее развитие в компании среды, в которой и сами женщины, и другие участники команд воспринимают такие ситуации как естественные. В условиях удаленной работы и гибкого графика компании могут предложить варианты, позволяющие совмещать материнство и карьеру, чтобы женщины не испытывали давления при выборе между работой и семьей»,— Юлия Ранн, СЕО и CPO «Сетки».

Мы собрали истории женщин-руководителей из мира ИТ, которые совмещают материнство и профессиональное развитие. Они рассказали, с какими сложностями сталкиваются и какие новые способности открывают в себе благодаря материнству. Цель проекта — нормализовать переживания из-за декрета и показать разнообразие карьерных стратегий.

Истории женщин — свидетельство того, что материнство и карьера могут успешно сосуществовать. Каждая из них преодолела трудности, сумела найти баланс между ролью матери и профессионала. Материнство стало для них источником новых сил и умений, помогая достигать карьерных высот.

Мы надеемся, что примеры выше вдохновят других женщин на поиск гармонии между личной и профессиональной жизнью. Они подтверждают, что нет ничего невозможного для тех, кто готов развиваться и преодолевать преграды.

Полную версию историй этих женщин, а также многих других можно найти в «Сетке» под хештегом #последекрета. В рамках спецпроекта к 8 Марта доступны консультации для тех, кого волнуют вопросы выхода на работу после декрета и совмещения работы и материнства.

Елена Бехтина: «Материнство — это новый этап эффективности для женщины» Елена, CEO «Делимобиля», объясняет, как декрет повлиял на ее работу: Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Фото предоставлено Пресс-службой hh.ru Фото: Фото предоставлено Пресс-службой hh.ru «Мамой мне посчастливилось стать на третий год в должности генерального директора. Роль CEO в активно растущем бизнесе накладывает высокую ответственность, поэтому история моего декрета не совсем стандартная: его фактически не было. Дочь родилась 28 декабря — за день до этого я отработала полноценный день со встречами, а некоторые задачи удалось закрыть и утром, в день родов. Только январские праздники позволили сфокусироваться на первых днях малышки. Следующие недели я оставалась на связи с командой, подключалась на встречи онлайн, когда дочь спала, и лично общалась с коллегами во время прогулок. Уже в феврале я вернулась в офис — решение поддержали муж, близкие, коллеги и мажоритарный акционер. Мой совет: не отключаться от рабочих задач полностью при желании и возможности. Это сделает выход из декрета более плавным и комфортным. Искренне считаю, что материнство — это новый этап эффективности и успеха для женщины, которого не стоит бояться. Это не ограничения, а возможность реализовать себя».

Александра Сагалович: «Декрет научил меня тому, что все изменчиво и это невозможно контролировать» Александра, СЕО «Яндекс Музыки», рассуждает о важности гибкости в жизни: Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Фото предоставлено Пресс-службой hh.ru Фото: Фото предоставлено Пресс-службой hh.ru «Я мама двух потрясающих мальчиков, и муж с гордостью зовет меня "матерью драконов". И в первый, и во второй раз я уходила в декрет с серьезной должности, поэтому чувствовала себя уверенно. Люблю свою работу и команду, получаю огромное количество энергии от того, что мы создаем вместе — это сильно мотивировало вернуться обратно, в водоворот проектов и задач. Время в декрете использовала, чтобы заглянуть в себя и понять, что мне действительно нравится и к чему могла бы тянуться. Это помогло сформировать план дальнейшего карьерного пути. Главная трудность, с которой я столкнулась,— это внутренние опасения. Вдруг не смогу вернуться, что-то пойдет не так, без меня все будет настолько хорошо, что моя позиция станет не нужна. Конечно, эти опасения забирают много энергии. Поэтому в декрете действительно важно чувствовать, что о тебе заботится не только семья, но и коллеги. Мне это очень помогло. Декрет точно научил меня принимать, что все изменчиво и это невозможно контролировать. Я посоветовала бы женщинам, которые боятся потерять карьеру, не опасаться. Оставайтесь на связи со своей командой, чтобы держать руку на пульсе, не торопитесь и будьте с ребенком в декрете ровно столько, сколько вам нужно».

Татьяна Фомина: «Работающая мать — это ниндзя и многорукий Шива» Татьяна, директор по информационным технологиям и кибербезопасности hh.ru, делится мыслями: Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Фото предоставлено Пресс-службой hh.ru Фото: Фото предоставлено Пресс-службой hh.ru «Первая беременность была незапланированной, поэтому у меня не было варианта не работать — нужно оплачивать ипотеку. Это позволило проще пережить опыт первого материнства и не захлебываться чувством вины из-за того, что отдаю ребенка няне. Во втором декрете уже не было давления обстоятельств, и я смогла признаться себе, что не из тех женщин, которые могут просидеть дома месяцами, и это нормально. Я знала, что проводить с детьми время можно и работая в офисе пять дней в неделю. Тогда получается быть максимально включенной, не уставшей от быта, без дня сурка в декрете. Хотя у работающей мамы может быть меньше времени с детьми, это время полностью посвящено им. Работающая мать — это ниндзя и многорукий Шива в одном флаконе! Я считаю, что родительство многое дает тебе как руководителю: это и практика принятия другого человека, и желание помочь в развитии, не травмируя и не калеча «под себя», а во благо. Конечно, расти в карьере я всегда была мотивирована сама по себе. Но желание показать детям мир, дать им все самое лучшее и быть достойным примером — сильный драйвер развития. Для меня важно, чтобы мои дети могли мной гордиться».

Софья Шапиро: «Ребенок — лучший тренер по тайм-менеджменту» Софья, предприниматель, экс-СМО «Делимобиля» и экс-СЕО «Яндекс Еды», рассказывает: Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Фото предоставлено Пресс-службой hh.ru Фото: Фото предоставлено Пресс-службой hh.ru «Мысль о необходимости выбрать лишь одну роль — быть мамой или быть предпринимателем — вызывала во мне очень горькое ощущение несправедливости. Я всегда хотела быть мамой, искренне люблю детей, но профессиональная реализация — это важнейшая часть меня. Поэтому сейчас я строю свой бизнес в сфере детского развития и работаю с другими бизнесами как fractional CMO/CEO. Такой формат позволил мне не брать паузу от работы на первый год жизни дочки, а лишь немного снизить темп профессиональной активности. Я верю, что найти два часа в день на рабочие задачи, будучи в декрете, можно. Мой главный вывод этого года: два часа работы в декрете по эффективности равны как минимум шести часам работы до декрета. Правильно говорят: ребенок — это лучший тренер по тайм-менеджменту».