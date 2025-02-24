Полиция задержала двух жителей Ленобласти, взламывавших аккаунты на маркетплейсах

Полицейские задержали двух жителей Всеволожского района Ленобласти, которые взламывали аккаунты петербуржцев на маркетплейсах, а затем покупали дорогостоящие товары. Об этом 24 февраля сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По словам госпожи Волк, злоумышленники использовали специальные программы, с помощью которых подбирали логины и пароли к личным кабинетам граждан. Затем они заказывали бытовую технику и электронику в рассрочку по закрепленным картам пользователей. Забрав заказы из пунктов выдачи, мошенники реализовывали их через онлайн-магазин.

В настоящее время установлены 11 петербуржцев, подвергшихся взлому. В ходе обысков по адресам проживания фигурантов были изъяты нереализованная бытовая техника, ноутбуки, мобильные телефоны, банковские и сим-карты, другие предметы, имеющие доказательственное значение.

По факту случившегося возбудили уголовное дело по ч.4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение). Сейчас фигуранты дела находятся под подпиской о невыезде. Предварительное расследование продолжается.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что ущерб от действий кибермошенников в Петербурге составил 13 млрд рублей за 2024 год.

Андрей Маркелов