Трамп: ВСУ должно хватить вооружений до заключения договоренностей между РФ и США

Президент США Дональд Трамп заявил, что вооруженным силам Украины должно хватить поставленных вооружений для продолжения боев до того момента, когда власти Соединенных Штатов и России достигнут соглашения по урегулированию конфликта.

«Это может продолжаться некоторое время, может быть, пока мы не заключим соглашение с Россией»,— сказал господин Трамп в ответ на вопрос, на какое время Украине хватит оружия для продолжения боев (цитата по «РИА Новости»).

«Без Соединенных Штатов, их денег и военной техники эта война закончилась бы в очень короткий срок»,— отметил господин Трамп. Он напомнил, что говорил с президентом РФ Владимиром Путиным. «Думаю, он хочет все урегулировать»,— добавил господин Трамп (цитаты по ТАСС).

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