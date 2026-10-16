«На кону стоит очень много»
Владимир Осипов — о матчах 11-го тура РПЛ
В 11-м туре чемпионата Росси по футболу болельщиков ждет сразу два матча с яркими вывесками. Оба будут сыграны в Москве. На «РЖД Арене» запланировано противостояние «Локомотива» и «Краснодара», а на «ВТБ Арене» сойдутся лидеры РПЛ: «Динамо» и ЦСКА. Шансы команд в этих встречах оценивал спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.
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Еще совсем недавно эксперты даже представить не могли, что первые места в турнирной таблице будут занимать «Динамо» и ЦСКА. Но несмотря на проблемы в той и другой команде, они выдали невероятные серии. Бело-голубые взяли верх в восьми матчах подряд во всех турнирах. Армейцы же — единственные, кто еще ни разу не проиграл в РПЛ. В эти выходные хотя бы одна из этих серий точно прервется. Букмекеры оценивают шансы «Динамо» чуть выше, но несущественно. Комментатор Константин Генич, который будет работать на этом матче, наоборот, видит преимущество ЦСКА:
«Сейчас кажется, что армейцы хорошо двигаются и контролируют мяч. Вроде как ЦСКА — фаворит. Но это дерби, тут действительно может быть все что угодно».
Армейцы действительно впечатлили всех своей игрой в Кубке против «Ростова», когда забили три мяча за 10 минут. Но повторить подобный перформанс с «Динамо» вряд ли получится. Но то, что красно-синие начали забивать, причем много, может им помочь, уверен комментатор Александр Аксёнов:
«Голы забиваются очень-очень красивые. То есть армейцы поймали какую-то футбольную гибкость, когда на них ничего не давит, их никто не ругает, не гнобит, и они в этих условиях готовы творить. Но сработает ли это с "Динамо", это большой вопрос. Ведь это тоже хорошо выстроенная команда».
Еще один матч 11-го тура, который точно не останется без внимания, это противостояние «Локомотива» и «Краснодара». Здесь так же на кону стоит очень много, особенно для южан. Они могли стать единоличными лидерами чемпионата с большим отрывом, но вместо этого потеряли кучу очков с не самыми сильными, на первый взгляд, командами. А в прошлом туре уступили «Зениту», оказавшись на четвертой строчке. Да, пока отставание невелико, всего одно очко, но больше права на ошибку у «Краснодара» нет.
Впрочем, у «Локомотива» тоже. После кризиса, связанного с продажей лидеров, команда Михаила Галактионова оказалась внизу турнирной таблицы, и каждое очко сейчас на вес золота. Букмекеры, конечно, считают фаворитом гостей, но Дмитрий Булыкин, который не один год выходил на поле в футболке «Локо», прогнозирует ничью:
«И одни, и вторые сами играют и другим дают, поэтому моменты будут. Здесь вопрос в том, кто лучше реализует эти моменты. Понятное дело, что "Краснодар"— фаворит, но "Локомотив" может удивить».
Стоит сказать, что оба центральных матча 11-го тура будут в свободном доступе на телеканале «Матч ТВ». Противостояние «Локомотива» и «Краснодара» — 17 октября в 19:30, а «Динамо»—ЦСКА 18-го, в 16.15. Тем, кто решит посмотреть игру «Спартак»—«Рубин», стоит помнить, что начало перенесли на 15 минут. Стартовый свиток прозвучит 18 октября в 18:45. Ну а тот, кто планирует сходить на красно-белый стадион, должен позаботиться о билетах заранее, так как клуб сообщает, что ожидается 100-процентная заполняемость трибун.