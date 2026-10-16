«На кону стоит очень много»

Еще совсем недавно эксперты даже представить не могли, что первые места в турнирной таблице будут занимать «Динамо» и ЦСКА. Но несмотря на проблемы в той и другой команде, они выдали невероятные серии. Бело-голубые взяли верх в восьми матчах подряд во всех турнирах. Армейцы же — единственные, кто еще ни разу не проиграл в РПЛ. В эти выходные хотя бы одна из этих серий точно прервется. Букмекеры оценивают шансы «Динамо» чуть выше, но несущественно. Комментатор Константин Генич, который будет работать на этом матче, наоборот, видит преимущество ЦСКА: