В Москве подожгли дверь квартиры солиста «Би-2»

В Москве подожгли дверь квартиры, которая, как утверждается, принадлежит солисту группы «Би-2» Лёве (Егор Бортник, признан Минюстом иностранным агентом). На стене рядом с квартирой написали: «Привет врагу и предателю... от Пианиста», видео с места инцидента опубликовало РЕН ТВ.

Изначально видео поджога выложили в одном из закрытых Telegram-каналов. Кадры сопроводили подписью, что это был «подарок на 23 февраля». Музыканта обвинили в том, что он финансирует ВСУ и тем самым «подставил бизнес всей своей группы», пишет Telegram-канал Baza. РЕН ТВ со слов так называемых организаторов поджога пишет, что они «наказывают только плохих людей» и «ведут борьбу на благо общества».

В январе 2024 года группу «Би-2» задержали в Таиланде после концерта в Пхукете. Полиция вменила музыкантам нарушение правил проведения концертов. Их организатор объяснил задержание группы некорректным оформлением виз. Участникам группы назначили $95 штрафа и поместили в центр временного содержания в Бангкоке. Они отказались общаться с российским консулом. В том же месяце их депортировали в Израиль.