«Хамас» объявил о соглашении по освобождению Израилем палестинских заключенных

Палестинское движение «Хамас» объявило о достижении соглашения, по которому в обмен на передачу тел погибших заложников из израильских тюрем будут отпущены палестинские заключенные.

Как говорится в заявлении движения, палестинские заключенные «будут освобождены одновременно с передачей тел израильских пленных в рамках первого этапа», передает ТАСС.

Соглашение было достигнуто во время визита делегации «Хамаса» в Каир. Стороны обсудили реализацию соглашения о прекращении огня в секторе Газа, обмен тел заложников и заключенных, перспективы переговоров по второму этапу соглашения.

22 февраля «Хамас» освободил последних шестерых живых заложников в рамках первого этапа соглашения. Израиль должен был освободить примерно 600 палестинских заключенных, но этого не произошло из-за претензий к палестинской стороне.