Как из Ленинграда выселяли князей, жандармов и офицеров

27 февраля 1935 года, 90 лет назад, сотрудники Управления НКВД по Ленинградской области разработали циркуляр «О выселении контрреволюционного элемента из Ленинграда и пригородных районов в отдаленные районы страны». В соответствии с указом из города на Неве убрали тысячи тех, кто попадал под определение «бывшие» или «лишние» люди.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография 1930-е годы. Проспект 25 октября (Невский проспект) Фото: pastvu.com / автор неизвестен Леонид Михайлович Заковский (настоящее имя — Генрих Эрнстович Штубис). С декабря 1934 года начальник Ленинградского управления НКВД. С 28 февраля по 27 марта 1935 года под его руководством была проведена операция по выселению «бывших людей» Фото: Wikimedia Следующая фотография 1 / 2 1930-е годы. Проспект 25 октября (Невский проспект) Фото: pastvu.com / автор неизвестен Леонид Михайлович Заковский (настоящее имя — Генрих Эрнстович Штубис). С декабря 1934 года начальник Ленинградского управления НКВД. С 28 февраля по 27 марта 1935 года под его руководством была проведена операция по выселению «бывших людей» Фото: Wikimedia

Квартирный вопрос и тысячи доносов

Согласно циркуляру были составлены списки тех, кто стал нежелательным элементом для проживания в Ленинграде и подлежал выселению. В списках оказались более 11 тыс. человек. Среди них более 1100 царских офицеров, 67 бывших князей, 106 баронов, 44 графа и 218 священников. Списков было несколько. В списке № 1, к примеру, значились 18 бывших офицеров, проживающих в Ленинграде. Были среди них и бывшие фабриканты, и бывшие помещики, и жандармы, а также чиновники министерств.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография 1930-е годы. Проспект 25 октября (Невский проспект) Фото: pastvu.com / автор неизвестен Член Политбюро, Оргбюро и секретарь ЦК ВКП(б) Сергей Киров незадолго до гибели Фото: Wikimedia Пассажиры на остановке автобуса на Базарной площади города Уфы Фото: pastvu.com / автор неизвестен Следующая фотография 1 / 3 1930-е годы. Проспект 25 октября (Невский проспект) Фото: pastvu.com / автор неизвестен Член Политбюро, Оргбюро и секретарь ЦК ВКП(б) Сергей Киров незадолго до гибели Фото: Wikimedia Пассажиры на остановке автобуса на Базарной площади города Уфы Фото: pastvu.com / автор неизвестен

На самом деле эти люди понимали, что уезжать придется навсегда. Официальное «утешение» о том, что выселяют всего на три года, мало кого могло обмануть. Формально «контрреволюционные элементы» новое место своего проживания могли выбирать. Но за вычетом сразу 12 больших городов. Понятно, что ленинградцы переехать в Москву не могли. Многие не смогли поехать к родственникам, проживающим в больших городах. По ряду причин одним из самых «популярных» мест для переезда ленинградцев стала Уфа. Множество семей обрели там свой новый дом. На депортацию «контры» было отведено очень мало времени — один месяц. К концу марта в городе, где произошло убийство его главы — секретаря Ленинградского губернского комитета ВКП(б) и Северо-Западного Бюро ЦК ВКП(б) Сергея Кирова, практически не осталось тех, кто не соответствовал идеологическим требованиям нынешней власти. Кстати, именно в 1935 году в Уфе решением президиума Уфимского городского совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов был образован Кировский район.

В закрытом письме ЦК, которые вышло в январе 1935 года, говорилось: «Ленинград является единственным в своем роде городом, где больше всего осталось бывших царских чиновников и их челяди, бывших жандармов и полицейских… Эти господа, расползаясь во все стороны, разлагают и портят наши аппараты». Для предотвращения «порчи аппаратов» была инициирована операция НКВД, получившая название «Лишние люди». Операция была проведена в предельно короткие сроки — всего за месяц. Основным источником информации для чекистов служили доносы соседей. Жившие в тесноте коммуналок люди уже были испорчены квартирным вопросом и нередко мечтали получить жилплощадь «бывших». Впрочем, о месте жительства старых петербуржцев можно было зачастую узнать из простой домовой книги. Многие из «лишних» оставались жить в одной из комнат своей бывшей квартиры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Семья в комнате на Нарвском проспекте

Фото: Wikimedia / автор неизвестен Семья в комнате на Нарвском проспекте

Фото: Wikimedia / автор неизвестен

Это было не первое массовое переселение с берегов Невы к берегам реки Белой, чуть западнее хребтов Южного Урала. В Уфу в России традиционно отправляли на службу дворян, штрафованных солдат и офицеров, ссылали виновных и невинно оговоренных. Часто это были образованные и культурные люди. Уголовников в Уфу почти не ссылали.

Депортация набирает обороты

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сталинские репрессии в СССР в 1930-х годах

Фото: Wikimedia / автор неизвестен Сталинские репрессии в СССР в 1930-х годах

Фото: Wikimedia / автор неизвестен

Понятно, что высылка «контрреволюционных элементов» 1935 года напрямую была связана с убийством Сергея?Кирова, произошедшего 1 декабря 1934 года. И это, по сути, было продолжением той линии партии, которую при жизни проводил и сам Киров, находясь на своей должности председателя Ленинградского обкома. Он занимался выселением неугодных элементов за пределы города, решая этим способом в том числе и острейший квартирный вопрос.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран 1930-е годы. Депортация народов и социальных групп населения из европейской части СССР на восток страны

Фото: Wikimedia / автор неизвестен 1930-е годы. Депортация народов и социальных групп населения из европейской части СССР на восток страны

Фото: Wikimedia / автор неизвестен

Всего через несколько дней после выхода Указа от 27 февраля, 4 марта 1935 года, вышло постановление бюро Ленинградского обкома ВКП(б) о выселении из приграничной зоны всего финского населения. На севере Ленинградской области к 1935 году проживало около 200 тыс. финнов-ингерманландцев, у которых был национальный финский район (Куйвазовский). Там было около 500 финских хозяйств, 322 финские школы, сельхозтехникум. Было и свое финское отделение в педагогическом институте, рабфак при университете, работала финская газета и даже издательство. Весной 1935 года все это было ликвидировано. Первоочередной депортации подлежали 3547 финских семей, которые жили на территории 22-километровой приграничной полосы. Жители 100-километровой полосы в Ленинградской области и в 50-километровой в Карелии могли воспользоваться отсрочкой. Их депортировали во вторую очередь. Всего за пределы Ленинградской области было отправлено более 22 тыс. финнов. Это оказалось в два раза больше, чем было запланировано. Первая очередь выселялась между 1 и 25 апреля: людей направляли в Таджикистан (около 1000 семей), Казахстан и Западную Сибирь, Киргизию, Свердловскую область.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран 1930-е годы. Сотрудники НКВД

Фото: Wikimedia / автор неизвестен 1930-е годы. Сотрудники НКВД

Фото: Wikimedia / автор неизвестен

Всё имущество конфисковывалось, депортируемым разрешали брать с собой только то, что те могли унести в руках. О выселении объявлялось меньше чем за сутки. Так же происходили и все последующие депортации. Во второй волне, проводившейся в 1935–1936 годах, примерно 41 тыс. «кулаков» с детьми были выселены в те же районы Севера и Сибири, а также в Казахстан и Среднюю Азию. В тех местах, где раньше жили финские «кулаки», теперь активно строились линии укрепления, которые сослужили свою службу во время советско-финской войны.

«Добровольные переселенцы» — в вагонах под охраной

С 1 апреля 1935 года в Ленинграде начинается очередная операция НКВД, в процессе которой почти за месяц из города было удалено еще 5100 семей (более 22 тыс. человек), в том числе 101 семья «бывших» людей. К середине июня 1935 года за пределы города на Неве выслали еще 8 тыс. человек.

Как рассказывают свидетели и участники событий, депортация русских «бывших» проходила по такому же жесткому сценарию, как это было с финским населением.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ингерманландцы во время депортации

Фото: Wikimedia Ингерманландцы во время депортации

Фото: Wikimedia

Например, жители Колтушей 6 апреля получили приказ взять еды на шесть дней и две пары нижнего белья. Еще на человека можно взять мешок картошки. Об этом будущие «добровольные переселенцы» узнали в народном доме, куда их собрали для разъяснений и инструктажа. Помимо картошки на каждую пятую семью можно взять лошадь или корову. Через шесть дней прибыл поезд, в котором было около 40 вагонов, из них три — для животных. В каждом вагоне с нарами по обе стороны, печкой и дырой в полу вместо туалета помещалось 45 человек. Спать можно было только по очереди, охранники на каждой станции следили, чтобы к вагонам во время остановок никто не подходил и с переселенцами не разговаривал. После Самары охрана сменилась, и вагоны далее запирали только на ночь. 26 апреля эта группа из Колтушей прибыла на конечную станцию Сырдарья, в колхоз Пахта-Арал. Снаружи вагонов было написано: «Добровольные переселенцы».

Анна Кашурина