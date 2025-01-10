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Коммерсантъ FM
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Микрофинансы приходят и уходят

Новых МФО регистрируется все больше, старые ликвидируются по-прежнему

За 2024 год в реестр ЦБ было включено на 53% больше компаний, чем годом ранее, в то время как число исключенных МФО осталось примерно на том же уровне. Банки и маркетплейсы продолжают выводить дочерние структуры на микрофинансовый рынок, сохраняющий высокую прибыльность, несмотря на ужесточение регулирования.

Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

Согласно официальным сообщениям Банка России, в 2024 году из реестра МФО было исключено 210 компаний против 204 годом ранее. При этом число новых включенных в реестр МФО в 2024 году оказалось на 53% выше, чем в 2023-м: 112 против 73. Всего, по данным ЦБ на 8 января 2025 года, в реестре состояли 902 действующие МФО. Такая динамика наблюдается несмотря на ужесточения, применяемые ЦБ в сфере необеспеченного кредитования.

В четвертом квартале 2024 года доля заемщиков с долговой нагрузкой 50–80% не должна превышать в общем объеме выдачи 15%, заемщиков с долговой нагрузкой от 80% — 3%. Поэтапно в течение трех лет предлагается снижение максимального размера переплаты по займу до 1Х (сейчас 1,3Х, где Х — тело займа). Начнет действовать и правило «один заем в одни руки» для клиентов разных МФО, сейчас такое правило действует в рамках одной МФО.

Отрасль адаптируется к ужесточению регулирования. Согласно последним данным ЦБ, в третьем квартале 2024 года рост портфеля займов МФО ускорился в условиях высокого спроса. Прибыль отрасли составила по итогам девяти месяцев 36 млрд руб. В топ-3 компании по прибыльности вошли банковские МФО («Т-финанс» и «ОТП-финанс»). Убыточными остаются около трети всех МФО.

Учитывая прибыльность отрасли, компании продолжают приходить на рынок. «Рынок МФО остается привлекательным с точки зрения бизнеса,— поясняют в СРО МИР.— Продолжается тренд на экосистемность, которая предполагает объединение в рамках одного бренда бизнеса банка и МФО. Крупные маркетплейсы также открывают свои МФО».

По словам гендиректора Webbankir Андрея Пономарева, прирост численности МФО в реестре может происходить и за счет выделения отдельных направлений внутри самих МФО в самостоятельные юрлица.

«Последнее может стать трендом 2025 года вследствие того, что Банк России намерен по-разному регулировать универсальные компании и те, которые кредитуют МСБ и занимаются POS-кредитованием»,— полагает он. «Крупные МФК активно отстраивают собственную инфраструктуру,— добавляет гендиректор МФК "Займер" Роман Макаров.— Для предотвращения пересечений клиентских аудиторий кредиторы создают новые бренды и юрлица». Кроме того, по его словам, небольшие компании, пытающиеся выжить под регуляторным прессингом, хотят «подстраховаться» от принудительного ограничения деятельности. «Так, при наличии еще одного юрлица в реестре МФО компания может очень быстро переоформить на нее все сервисы и персонал и продолжить работу»,— уточняет он.

Как новая реформа повлияет на рынок микрофинансирования

Несмотря на все эти факторы, участники рынка не ждут прироста числа игроков в реестре ЦБ. «Мы прогнозируем, что в этом году реестр сократится на 10%»,— указывают в НАПКА. «Поток исключенных компаний из реестра МФО в 2025 году будет по-прежнему интенсивнее, чем поток впервые зарегистрированных,— прогнозирует господин Макаров.— Реестр по итогам года сократится в 1,5–2 раза». Председатель совета директоров группы «Финбридж» Леонид Корнилов обращает внимание, что в новых субъектах РФ за два года появилось всего восемь МФО. «С учетом озвученных параметров реформы микрофинансового рынка мы ожидаем дальнейшего сокращения реестра на 20–30% ежегодно, пока не будет достигнут баланс аналогично банковскому рынку»,— заключает старший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Иван Уклеин.

Ксения Дементьева, Полина Трифонова

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