Европа на алмазы смотреть не может

Запуск механизма обязательного отслеживания российских алмазов для обеспечения соблюдения санкций, который Евросоюз планировал ввести с 1 марта, отложен до 2026 года. Причину эксперты видят в неготовности системы, к которой остаются вопросы и у европейских участников рынка. В АЛРОСА утверждают, что попытки внедрения таких механизмов «в угоду политической конъюнктуре» могут поставить под угрозу функционирование всей отрасли.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

ЕС отложил введение механизма обязательного отслеживания российских алмазов для обеспечения соблюдения санкций до 1 января 2026 года. Прежде система должна была заработать с 1 марта 2025 года. На соответствующую публикацию в журнале Совета ЕС 25 февраля обратило внимание отраслевое агентство Rapaport.

ЕС ввел ограничения на импорт российских алмазов и бриллиантов с января 2024 года. С 1 марта мера должна распространяться на бриллианты от 1 карата, ограненные за пределами РФ, а с 1 сентября — на камни размером от 0,5 карата. Но запуск обязательной системы отслеживания алмазов и бриллиантов из РФ неоднократно переносился. В последний раз ЕС откладывал меру в июне 2024 года на шесть месяцев.

Механизм должен обязать компании предоставлять «доказательства на основе отслеживания» для ввоза камней. Как поясняли ранее в Еврокомиссии, данные о происхождении алмазов должны регистрироваться в реестре, аналогичном банковской системе SWIFT, что должно позволить отслеживать алмазы в процессе производства.

Антверпенский мировой алмазный центр (AWDC) сообщил, что отсрочка даст алмазным компаниям необходимое время для подготовки. Но там отметили, что все еще существует значительная неопределенность относительно того, как система будет функционировать и управляться. Кроме того, в AWDC обеспокоены единообразным применением этих мер. «Чтобы не ставить европейский сектор в невыгодное положение, важно обеспечить равные условия игры в рамках G7»,— отметили в организации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Начальник аналитического отдела «Риком-Траста» Олег Абелев отмечает, что, скорее всего, отсрочка реализации механизма связана с тем, что ни финансово, ни технологически система не готова. По его словам, сейчас основные поставки алмазов РФ приходятся на Индию, откуда камни могут попадать в ЕС. Механизм отслеживания, отмечает господин Абелев, больше ударил бы по европейским импортерам.

В механизме слишком много неопределенностей в вопросе доказательств принадлежности алмазов стране происхождения, подтверждает Михаил Шульгин из центра инвестиционной аналитики «Росгосстрах Жизни». Аналитик «БКС Мир инвестиций» Ахмед Алиев указывает, что схема отслеживания не налажена, чтобы эффективно работали санкции. По словам исполнительного директора Гильдии ювелиров России Владимира Збойкова, введение механизма осложнило бы и так непростую ситуацию на рынке. А к январю 2026 года для меры может не остаться и политических оснований, отмечает он.

В АЛРОСА заявили “Ъ”, что технологические и организационные решения для подобных вмешательств в функционирование отрасли неизвестны, а попытки внедрения таких механизмов «в угоду политической конъюнктуре» могут поставить под риск функционирование всей отрасли. В компании отмечают, что даже без учета влияния санкций прогнозировали рост дефицита, который сейчас наблюдают. В 2010-е годы потребление алмазов было 135–140 млн карат, добыча была сопоставимой, а с 2021 года добыча опустилась до 110–120 млн карат, и в перспективе вероятно дальнейшее снижение, говорят в АЛОСА. Причина, говорят в компании,— отсутствие крупных открытий месторождений в последние 20 лет при постепенном истощении существующих. При этом РФ обладает половиной всех мировых запасов алмазов, отмечают в АЛРОСА.

Анатолий Костырев, Полина Трифонова