Ректора КЧГУ заподозрили в изготовлении подложных документов для иностранцев

В Карачаево-Черкесии возбуждено уголовное дело, фигурантом которого стал ректор Карачаево-Черкесского госуниверситета им. У. Д. Алиева Таусолтан Узденов. Его подозревают в служебном подлоге (ч. 2 ст. 292 УК РФ). Следствие ведется первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета России (СУ СКР) по КЧР.

Как установило следствие, с 2021 по 2022 год ректор «с целью искусственного увеличения дохода возглавляемого им учебного заведения» организовал изготовление подложных документов о прохождении обучения для 164 иностранных граждан. Это позволило иностранцам, срок пребывания которых в России на тот момент уже истек, получить учебные визы и остаться на территории РФ.

Как уточнили в региональном следственном управлении СКР, несмотря на то, что так называемые студенты обучение на самом деле не проходили, полученные в КЧГУ документы придали «мнимую законность» их пребыванию в стране. Преступление было выявлено благодаря работе оперативных сотрудников УФСБ России по КЧР.

В рамках расследования уголовного дела следователи и оперативники регионального УФСБ провели обыски по местам службы и проживания Таусолтана Узденова. «Допрошены лица из числа преподавательского состава университета, изъяты документы, имеющие доказательственное значение»,— уточнили в республиканском СУ СКР.

Александра Ларинцева, Пятигорск