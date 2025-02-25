На родине Шигирского идола открылся туристско-информационный центр

В поселке Нейво-Рудянка (Свердловская область) запущен в работу туристско-информационный центр (ТИЦ) «Нейво-Рудянские были», расположенный на треке Большой уральской тропы (БУТ), сообщили в департаменте информационной политики региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В поселке Нейво-Рудянка открылся туристско-информационный центр «Нейво-Рудянские были»

Фото: Департамент информационной полититки Свердловской области В поселке Нейво-Рудянка открылся туристско-информационный центр «Нейво-Рудянские были»

Фото: Департамент информационной полититки Свердловской области

В новом ТИЦ гости смогут получить информацию о Шигирском озере, где в 1890 году был найден знаменитый Шигирский идол и о других достопримечательностях Кировградского муниципального округа, включая Висимский заповедник, Веселые горы и Большую уральскую тропу.

Напомним, в феврале 2024 года в поселке Карпушиха открылся информационный центр Висимского заповедника.

Большой Шигирский идол — монументальная скульптура из расколотого ствола лиственницы. Изначально составляла 5,3 м в длину, после утраты нижней части она сократилась до 3,4 м. Артефакт был найден в конце XIX века на втором Курьинском прииске в торфе и передан областному краеведческому музею. В 2014–2015 годах ученые из Германии определили, что возраст скульптуры составляет более 11,5 тыс. лет — она была создана сразу после окончания Малого ледникового периода.

Директор департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области Эльмира Туканова сообщила, что ТИЦ «Нейво-Рудянские были» стал 26-м туристско-информационным центром в Свердловской области.

Руководитель АНО «Лаборатория внутреннего туризма» Вячеслав Пестриков отметил, что от нового ТИЦ будут начинаться пешеходные маршруты по Большой уральской тропе: на север к Шигирскому озеру, на юг — к скалам Семь Братьев.

В рамках открытия ТИЦ также состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между администрацией Кировградского муниципального округа и Свердловским областным краеведческим музеем имени Клера. Площадь ТИЦ составляет почти 90 кв. м, в одном из помещений разместится краеведческая экспозиция.

Ранее рабочая группа по подготовке проекта по созданию Кольцевого туристического автомобильного маршрута в тестовом режиме проработала отрезок маршрута Екатеринбург — Югорск. На нем выделили места, которые выступают точками притяжения для туристов. В тестовый вариант вошли гора Качканар, Конжаковский камень, Главный Уральский хребет, в их числе и Висимский заповедник.

Полина Щуцкая