Урал на колесах

Власти Свердловской области в начале 2025 года подписали стратегию развития автомобильного туризма в регионе до 2030 года и приступили к созданию кольцевого маршрута, который охватит часть Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) и Тюменской области. У проекта уже есть потенциальные инвесторы, а в планах создание полноценной туристической инфраструктуры. Эксперты отмечают, что проект может быть очень выгоден для инвесторов, но пока у сферы автотуризма в регионе много ограничений.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Конжаковский Камень

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Конжаковский Камень

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Автомобильный и автобусный туризм не только остается популярным в Свердловской области, но и постепенно становится более распространенным, утверждают эксперты и участники рынка, опрошенные «Ъ-Урал». Среди плюсов такого туризма генеральный директор туроператора «Отрада» Александра Мельникова отметила возможность добраться до точек, с которыми нет авиа- или железнодорожного сообщения. При этом для туриста такой способ будет более дешевым, а часть точек возможно увидеть по мере продвижения по маршруту.

В начале 2025 года губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал стратегию развития автомобильного туризма до 2030 года. План мероприятий предусматривает улучшение инфраструктуры для кемпингов, создание рекомендаций для придорожного сервиса, организацию новых парковочных зон, улучшение доступности мобильной связи и интернета, развитие туристических троп.

«Свердловская область имеет выгодное транспортно-географическое расположение, развитую сеть автодорог, благоприятные природно-экологические особенности, богатую историю, большое количество культурных объектов. Эти факторы являются основой для развития автомобильного туризма»,— сказала программы директор департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства ЭльмираТуканова.

Сейчас власти Свердловской области разрабатывают проект кольцевого туристического маршрута, который соединит регион с Тюменской областью и ХМАО. Общая протяженность маршрута составит 2,5 тыс. км, создание маршрута подразумевает развитие сопутствующей транспортной, инженерной и информационной инфраструктуры, выпуск путеводителей, сообщили в департаменте информационной политики региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Схема возможного кольцевого туристического автомаршрута

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области Схема возможного кольцевого туристического автомаршрута

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Пока в тестовом формате был проработан отрывок маршрута от Екатеринбурга до Югорска, на нем выделили «туристические магниты» — места, которые выступают точками притяжения для туристов. В тестовый вариант вошли гора Качканар, Конжаковский камень, Главный Уральский хребет, Висимский заповедник, музей под открытым небом Суеват Пауль и другие объекты.

Девелопер «Атомстройкомплекс» готов выступить инвестором проекта и построить сеть придорожных отелей на маршруте. В компании планируют организовать восемь средств размещения на 40 мест каждое. «Предполагается, что отели и туристические центры должны появиться в локациях, позволяющих в радиусе 50 км и одного дня посетить не только основную достопримечательность, но и сопутствующие объекты — пляжи, конные клубы, музеи, кафе»,— сказала генеральный директор АНО «Управляющая компания туристско-рекреационными кластерами Свердловской области» Светлана Яковлева.

В разработке проекта участвует АНО «Управляющая компания туркластерами Свердловской области». В качестве главного уникального предложения проекта в компании назвали «принцип предсказуемого сервиса», основанный на единообразии и четких стандартах обслуживания.

«Автотуристы хотят понимать, что их в пути ожидает предсказуемый и качественный сервис. Здесь можно привести аналогию с McDonald’s: путешественники знают, что в любой точке будет стандартное качество, быстрая подача, наличие детского меню и чистые туалеты»,— пояснили в пресс-службе АНО.

Александра Мельникова отметила, что маршруты в направлении Ханты-Мансийского автономного округа и на север области пользуются большой популярностью. «Функцию зрелищности на себя берет природа. Здесь нет музеев или современных мультимедийных комплексов, на Север едут в первую очередь ради природы, ради колорита»,— пояснила она.

Представители отрасли отмечают много проблем, которые необходимо устранить, чтобы автомаршрут мог функционировать. В АНО «Управляющая компания туристско-рекреационными кластерами Свердловской области» главным ограничением для автомобильного туризма назвали отсутствие качественной придорожной инфраструктуры: средств размещения, точек питания, зон отдыха и безопасности, тогда как качество дорог постепенно улучшается.

Заместитель директора департамента управления проектами АО «Корпорация развития Среднего Урала», доцент кафедры экономики и управления Уральского института управления РАНХиГС Светлана Маковкина подтвердила, что региону не хватает сетевого сервиса, поскольку путешественник может рассчитывать на наличие заправочной станции, но далеко не на каждой из них есть теплые туалеты и приемлемое питание. Проблему, по ее словам, можно было бы решить созданием единых стандартов придорожного обслуживания и системы его оценки.

«На данный момент большинство путешественников вынуждены самостоятельно планировать свои маршруты, так как готовых решений и продуманных сценариев для автопутешествий практически нет»,— добавил PR-специалист в сфере туризма Владислав Бородин.

По его словам, еще одной проблема—отсутствие продвижения автотуризма, из-за чего часть потенциальных туристов может не знать о таком способе путешествия. Препятствием для инвесторов, в свою очередь, могут стать сложности с юридическим оформлением, поскольку вдоль дорог не так много участков, выделенных под строительство средств размещения. К решению этой проблемы необходимо привлекать ведомства, отметил господин Бородин.

Светлана Маковкина считает, что сфера автотуризма может стать привлекательной для инвесторов. «Ниша свободная, а вложения не очень высокие, потому что это скорее всего средства некапитального строительства либо не слишком дорогие в строительстве»,— пояснила она. При этом инвесторы могут воспользоваться проектами гражданско-частного партнерства (ГЧП), механизмы которого в регионе уже функционируют. По словам госпожи Маковкиной, задача инвестора в этом случае — рассчитать возможности точки и верно организовать маркетинговую составляющую.

Анна Капустина