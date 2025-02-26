Бизнес прячется в детейлинг

В Петербурге выросло число центров, предоставляющих услуги автомобильного детейлинга. Рост год к году составил 16%. Участники рынка связывают интерес к детейлинг-услугам со снижением покупательской способности, возросшей стоимостью ремонта и готовых запчастей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Количество детейлинг-центров в 2025 году по сравнению с прошлым годом в Петербурге увеличилось на 16% и достигло 852 точек, подсчитали в 2ГИС. По данным сервиса, наибольшее количество студий автодетейлинга в городе сконцентрировано в Выборгском (125 точек) и Приморском (120 точек) районах города.

О росте интереса к услугам детейлинга говорят и в «Авито». Во втором полугодии 2024 года объем предложения услуг в этой сфере в городе вырос почти в полтора раза (на 48% по сравнению со вторым полугодием 2023 года), а спрос на этот вид услуг за выше обозначенный период увеличился почти в два раза, указывают аналитики сервиса.

Детейлингом специалисты авторынка называют широкий спектр услуг по уходу за автомобилем: от полировки и нанесения защитных покрытий (керамики, жидкого стекла и полимеров, бронепленки) до локальной покраски машины и ремонта сколов.

Опрошенные «Ъ-СПб» представители детейлинг-центров среди наиболее востребованных услуг выделяют оклейку авто защитной пленкой, полировку кузова и химчистку.

Обычно клиентами детейлинг-центров становятся владельцы моделей, ушедших с российского брендов. Это либо поддержанные премиальные BMW, Audi, Lexus, Maybach, либо новые модели европейских и американских концернов, ввозимые параллельным импортом, пояснили в детейлинг-центре Art-Detailing.

Рост спроса на услуги детейлинга участники рынка связывают со снижением покупательской способности, возросшей стоимостью ремонта и готовых запчастей. Аналитики «Авито» считают, что повышение интереса к детейлингу в 2025 году связано с увеличением срока эксплуатации автомобилей — владельцы уделяют все больше внимания качественному и регулярному уходу за машиной, чтобы она дольше могла не терять в стоимости.

По данным Ассоциации организаций в сфере детейлинга и автомобильной мойки (АОСДАМ), оборот рынка детейлинга в России оценивается примерно в 20–25 млрд рублей. Более точные цифры, по словам представителей ассоциации, назвать сложно, так как большая часть рынка не дифференцирована.

При этом, согласно аналитике «Авито», на конец 2024 года на рынке наблюдалось снижение стоимости детейлинг-студий. За год средняя цена покупки детейлингового бизнеса уменьшилась на 3% и в 2024 году составила 3 млн рублей.

В целом данные год к году показывают положительную динамику и предложения, и спроса. Так, в январе 2025 года спрос на покупку этих типов автомобильного бизнеса по отношению к январю 2024 года продолжил расти и увеличился в 6 раз.

Владимир Колодчук