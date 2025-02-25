Тайвань задержал китайское судно

Береговая охрана Тайваня задержала грузовое судно с китайским экипажем из-за подозрений, что оно причастно к повреждению подводного кабеля связи у берегов острова. Об этом говорится в сообщении управления береговой охраны.

Обрыв кабеля, соединяющего Тайвань с расположенными в 30 км от него островами Пэнху (они же Пескадорские острова), произошел сегодня утром, 25 февраля. Связь между островами не прерывалась, поскольку был автоматически активирован запасной кабель. Тем не менее береговая охрана занялась расследованием инцидента и задержала «единственное судно, находившееся в районе обрыва кабеля». Им оказалось шедшее под тоголезским флагом судно Hong Tai 58, экипаж которого — восемь человек — состоит исключительно из граждан КНР. Судно, по мнению тайваньских властей, принадлежит Китаю. В настоящее время судно находится в порту Тайнань.

Представители береговой охраны подчеркивают, что пока окончательных выводов о том, было ли повреждение кабеля актом саботажа или случайностью, не сделано. Тем не менее, как заявил представитель ведомства в интервью The New York Times, береговая охрана «не исключает того, что судно участвовало именно в акте саботажа». Китайская сторона пока никак не комментировала инцидент с Hong Tai 58.

Виктор Буй