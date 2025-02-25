Спасатели приостановили поиски пропавшего в горах Сочи фрирайдера

Поисковая операция по обнаружению пропавшего лыжника в горах Сочи временно приостановлена из-за угрозы схода лавин, сообщает пресс-служба ЮРПСО МЧС России в своем Telegram-канале. В регионе сохраняется высокая лавинная опасность и продолжается неконтролируемый сход снежных масс за пределами горнолыжных курортов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба МЧС России Фото: Пресс-служба МЧС России

В понедельник, 24 февраля, группа фрирайдеров каталась вне оборудованных трасс. Днем в горах курорта «Роза Хутор» сошла лавина. Один из катающихся пропал из виду и перестал выходить на связь. Оставшиеся участники группы смогли сообщить специалистам спасательных служб свои координаты. Один из сноубордистов предпринял попытку найти пропавшего сноубордиста с помощью лавинного снаряжения, однако поиски не принесли результатов. Сегодня утром спасатели смогли добраться до пострадавших от схода лавины. Спасенных фрирайдеров передали медицинскому персоналу горнолыжного курорта. Третьего участника происшествия до сих пор не нашли.

В спасательной операции участвуют сотрудники МЧС России, «Кубань-СПАС» и службы спасения «Роза Хутор». Работу специалистов осложнили труднодоступная местность, высокая лавинная опасность и неблагоприятные погодные условия.

Мария Удовик