Годовая прибыль малайзийской нефтекомпании Petronas упала на 34%

Сегодня крупнейшая нефтегазовая компания Юго-Восточной Азии, малайзийская Petronas, сообщила о результатах своей деятельности за вторую половину и весь 2024 год. Общая годовая выручка снизилась на 0,2% — до 305,1 млрд малайзийских ринггитов ($70,2 млрд). При этом чистая прибыль упала на 34%, до 49,1 млрд ринггитов ($11,3 млрд). Компания объяснила ухудшение показателей снижением цен на энергоносители в прошлом году и негативным воздействием валютных курсов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Joshua Paul / AP Фото: Joshua Paul / AP

Ранее государственная Petronas уже объявила о планах оптимизации своих операций. По словам главы компании Тенгку Мухаммада Тауфика, «если мы не начнем этот процесс вовремя, через десять лет Petronas уже не будет». Ключевые операции компании в прошлом году также показали заметное ухудшение показателей: прибыль от добычи нефти и газа упала на 12%, а нефтепереработка и вовсе оказалась в убытке — 700 млн ринггитов ($161 млн), тогда как годом ранее эти операции дали компании прибыль в 7,1 млрд ринггитов ($1,6 млрд).

Евгений Хвостик