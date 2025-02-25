Участника попытки захвата «Агрокомплекса Кущевский» осудили на 14 лет

Преображенский районный суд Москвы приговорил фигуранта дела о попытке захвата «Агрокомплекса Кущевский» Олега Чебанова к 14 годам колонии строгого режима. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В ходе судебного разбирательства было установлено, что бенефициары ГК «Концерн Покровский» создали организованное преступное сообщество с целью завладеть активами сельскохозяйственного предприятия ООО «Агрокомплекс Кущевский», стоимость которых составляла более 1 млрд руб. Для этого они намеревались получить фактический контроль над процессом банкротства, а также над правами аренды на земельные участки и их использованием.

Не позднее мая 2019 года Чебанов занял должность руководителя одной из финансовых ячеек. В его обязанности входило распределение денег и определение размеров вознаграждений, выплачиваемых за действия, способствующие деятельности преступной группы.

Олега Чебанова признали виновным по ч. 1 ст. 210 УК РФ (руководство структурным подразделением преступного сообщества), ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество). Ему также назначили штраф в размере 155,7 млн руб. и ограничение свободы на 1 год.

Алина Зорина