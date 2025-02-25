На XI Казанский марафон подали 20 тыс. заявок

На участие в XI Казанском марафоне подано 20 тыс. заявок. Мероприятие состоится 3–4 мая. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

На полную дистанцию марафона (42,2 км) зарегистрировались более 6 тыс. участников, а на полумарафон (21,1 км) — свыше 5,5 тыс.

География участников охватывает 19 стран, среди которых Китай, Южная Африка, Турция, Германия и другие.

Организаторы стремятся достичь отметки в 35 тыс. участников.

В X Казанском марафоне в 2024 году приняли участие 28 тыс. человек. Самая массовая дистанция в 10 км собрала 11 тыс. участников, по 7 тыс. бежали 3 и 21,1 км, 3 тыс. спортсменов вышли на собственно марафонскую дистанцию в 42,2 км.

Артём Дергунов