В США хакеры получили доступ к персональным данным 3 млн человек

По данным Newsweek, в США произошла утечка данных, в результате которой хакеры могли получить доступ к персональным данным около 3 млн человек. Издание ссылается на заявление в прокуратуру штата Мэн компании DISA Global Solutions, которая хранит данные о проверке достоверности персональных данных и тестов на употребление наркотических веществ, поступающие к ней от ряда американских компаний.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

DISA заявила, что стала «жертвой киберпроисшествия», в результате которого злоумышленники могли получить информацию о номерах страховок, удостоверений личности, номерах кредитных карт около 3 млн граждан США.

Происшествие произошло еще 9 февраля, однако до самого последнего времени о нем не было известно, пока в компании не была проведена рутинная проверка сохранности данных. В заявлении для прокуратуры компания указала, что в общей сложности утечка затронула 3,3 млн человек, которым уже были предложены меры по защите от возможного неправомерного использования их данных.

Евгений Хвостик