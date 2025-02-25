«У нас народ за "закладками" на такси ездит»

С 2019 года уровень преступности в Екатеринбурге снизился на 15%, сообщил на заседании городской думы глава УМВД по городу Виктор Позняк. В ходе обсуждения его отчета депутаты предложили раскрывать наркотические преступления с помощью граффити и агрегаторов такси, привлекать ЧОПы к охране медиков скорой помощи и внедрить систему распознавания лиц через видеонаблюдение.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Депутат Александр Колесников надавал советы новому начальнику УМВД по Екатеринбургу

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Депутат Александр Колесников надавал советы новому начальнику УМВД по Екатеринбургу

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Хотя Виктор Позняк вступил в должность начальника УМВД по Екатеринбургу 3 февраля, он выступил перед депутатами с отчетом о работе ведомства в прошедшие годы. По его словам, с 2019 года в целом уровень преступности в городе снизился на 15%. Но в Чкаловском и Верх-Исетском районах он увеличился. Виктор Позняк пояснил, что в последнем случае показатель подрос из-за создания Академического района, который частично вынуждены обслуживать отделы полиции из Верх-Исетского района. При этом нехватка кадров в полиции Екатеринбурга составляет 31%.

В 2024 году полицейские Екатеринбурга составили 8,5 тыс. протоколов о нарушении миграционного законодательства. За год на 77,8% выросло число решений о выдворении из страны (выдворено 2422 человека).

Отвечая на вопросы депутатов, Виктор Позняк пояснил, что рост связан с ужесточением федерального законодательства. «Указ президента нам буквально развязывает руки, намного упрощает этот процесс»,— сказал он.

Так как Виктор Позняк возглавил УМВД города недавно, на вопросы депутатов ему помогал отвечать председатель комитета административных органов Евгений Клюжин.

Депутат от партии «Единая Россия» Александр Колесников поинтересовался судьбойпроекта по комплектованию камерами «золотого треугольника», ограниченного ул. Восточной, Привокзальной площадью и Олимпийской набережной. По его словам, инициатива подразумевала создание системы камер совместно с застройщиками и владельцами сетевых магазинов. Видеонаблюдение должно полностью покрывать территорию и в идеале быть снабжено системой распознавания лиц. Евгений Клюжин ответил, что работа по установке видеокамер продолжается, в том числе с привлечением частных владельцев. Техническое задание по возможности интегрирования системы распознавания лиц уже было подготовлено.

Депутат от партии «Яблоко» Константин Киселев усомнился в эффективности системы видеонаблюдения. Он напомнил о том, что неизвестный летом сорвал букву «Г» с таблички на здании администрации, и его зафиксировали камеры наблюдения, но нарушитель так и не был найден. Господин Колесников добавил, что мэр Алексей Орлов предложил награду в 10 тыс. руб. за поимку укравшего букву, от себя депутат пообещал добавить еще 50 тыс. руб.

Константин Киселев выразил обеспокоенность состоянием помещений, в которых располагаются участковые пункты и отделы полиции. «Заходишь иногда и становится больно за сотрудников, которые работают в таких условиях, где ремонты делались еще в 90-е годы»,— сказал он.

По его словам, нежелание сотрудников работать в полиции может быть обусловлено и состоянием помещений, поскольку «оттуда хочется сразу убежать».

Депутат Виталий Чачин (ЕР) поднял вопрос о защите сотрудников скорой помощи, находящихся на вызове. «Есть практика в других городах, где "скорые" оборудуют "тревожной кнопкой" и передают их в охрану частным охранным предприятиям»,— рассказал он. Виктор Позняк ответил, что такая проблема действительно есть и введение соответствующих мер было бы «очень правильным решением».

Депутат Тимофей Жуков (ЕР) предложил взаимодействовать с сервисами заказа такси для выявления преступлений в сфере наркотиков. По его словам, таксисты часто перевозят покупателей наркотических «закладок», а иногда пассажиры употребляют наркотические вещества прямо в салоне автомобиля. Депутат отметил, что сервис такси не предоставляет возможность водителям сообщить об этом, при этом сотрудничество с ним могло бы значительно повысить раскрываемость, и попросил МВД обратить внимание на такую возможность.

«У нас народ живет вообще неплохо, за "закладками" на такси ездит. Чего мы плачемся-то»,— прокомментировал Александр Колесников.

Он предложил полиции обратить внимание на граффити с рекламой магазинов наркотических веществ. «Я не специалист, но человек там написал, где найти наркотики и где его поймать. В этом отношении надо все-таки работать»,— сказал он.

Депутат Алексей Смирнов (ЕР) обратил внимание на проблему парковки автомобилей на газонах. Он отметил, что с колес машин грязь попадает на тротуары и проезжую часть, из-за чего город становится «грязьбургом». Депутат попросил МВД поддержать администрации районов в борьбе с неправильной парковкой.

«У нас ГАИ не хочет работать, я не понимаю, почему они не хотят делать себе статистику»,— высказался Александр Колесников.

Депутаты единогласно приняли доклад Виктора Позняка к сведению.

Анна Капустина