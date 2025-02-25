«Красные ворота» ведут в суд

Мэрия Москвы подала в суд на владельца офисов в сталинской высотке на Красных воротах. Причина — плохое состояние здания. Столичный департамент культурного наследия заявил иск к компании «Красные ворота». Чиновники хотят обязать собственника провести реставрационные работы за свой счет и снять кондиционеры с фасада. В материалах дела говорится об «угрозе утраты ценных элементов объекта». Как пишет РБК, фирме принадлежит почти половина помещений в высотке. Речь идет о коммерческой недвижимости, расположенной на этажах центрального корпуса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

В августе власти Москвы начали капитальный ремонт жилых помещений в боковых флигелях. Но основной части здания работы не коснулись, рассказал “Ъ FM” председатель совета дома «Красные ворота» Артур Хабаров: «Заметна разница между фасадом центральной части и боковых жилых крыльев. Основное здание почему-то не ремонтируется, хотя, по идее, должно. Департамент культурного наследия вполне справедливо, наверное, подал в суд. Были случаи, когда от здания отваливались куски, люди получали травмы, и дом до сих пор находится в аварийном состоянии с внешней стороны.

Там что-то пытались сделать, что-то замотали сеткой, но это же не реставрация и приведение фасада в порядок. Претензии, конечно, есть давно, мы постоянно это обсуждаем с жителями, очень печально, что все так происходит. Да, они сделали какой-то ремонт в 1990-х, трубы поменяли, котельную разделили, вопросов нет. Но дальше этого дело не пошло».

За содержание высотки на Красных воротах отвечает «Управляющая компания "Эксплуатация высотных административных и жилых домов"». Однако в августе мэрия Москвы начала ликвидацию этого бюджетного учреждения, сообщали местные власти. Впрочем, большая часть обязательств по сохранению исторического облика здания лежит именно на собственниках, отметил руководитель проектов юридической группы «Яковлев и Партнеры» Игорь Харитонов:

«У нас по всей России стали выявлять памятники и делать на них специальное охранное обязательство, это документ, который содержит в себе перечень действий, которые собственник объекта должен предпринять для его сохранения. Государство озадачилось сохранением культурного наследия, установило даже большие штрафы, вплоть до 10 млн руб. Для собственников таких объектов это достаточно дорогая история, потому что вы не можете просто прийти и отреставрировать этот памятник, вам нужно нанять специализированную лицензированную организацию, которая занимается такими видами работ. Не во всех регионах они есть, не всегда это комфортные подрядчики для взаимодействия.

Собственники, как правило, стараются как-то переговорить, договориться с городом о том, в каком объеме нужно этот объект сохранять, это могут быть работы, условно говоря, касающиеся оконных рам, самого фасада, исторического облика здания, это абсолютно нормальная история. Суды часто встают на сторону региональных органов, обязывают собственников проводить реконструкционные работы, потому что государство заинтересовано в сохранении этих объектов, причем в первозданном историческом виде».

По данным РБК, с 2022 года компания «Красные ворота» принадлежит девелоперской фирме «Трехгорная мануфактура». Владельцем последней прежде был бизнесмен Олег Дерипаска. Сейчас конечные бенефициары не раскрываются. “Ъ FM” запросил комментарии у представителя «Трехгорной мануфактуры» и департамента культурного наследия города Москвы, однако в обоих случаях оперативного ответа так и не предоставили.

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Никита Путятин