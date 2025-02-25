Реставрация Дома купцов Яковлевых в Екатеринбурге начнется в 2025 году

В Екатеринбурге начнется реставрация Дома купцов Яковлевых – Борчанинова, в котором располагается Свердловская детская филармония, сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

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Объект культурного наследия находится на балансе учреждения культуры с 1991 года. Реконструкция будет проходить в течение трех лет.

«По решению губернатора Евгения Куйвашева мы запускаем первый этап реконструкции. На данный момент учреждение в поисках подрядчика, который сможет не только сохранить объект культурного наследия, но и осуществить наши самые амбициозные планы»,— отметила министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина. На первый этап работ в региональном бюджете на 2025 год предусмотрено 97,5 млн руб.

Всего на восстановление особняка понадобится около 300 млн руб. Планируется обновить фасады, заменить конструкцию кровли и инженерные сети, восстановить внутренние интерьеры, включая парадную мраморную лестницу, зеркало и отделку вестибюля.

Кроме того, планируется создать в подкровельном пространстве полноценный этаж с учебными классами и обустроить музыкальную гостиную с органом. Проект учитывает организацию доступной среды для людей с инвалидностью.

Усадьба купцов Яковлевых по улице 8 Марта, 18, сформировалась в 1840-1850 годы и принадлежала купцу Сергею Яковлеву. В конце 19 века усадьбу приобрел известный купец и промышленник Александр Борчанинов, который заново отстроил себе особняк в 1905 году.

Полина Щуцкая