Солнце выбросило крупнейшее в 2025 году облако плазмы

Сегодня ночью на Солнце произошел самый крупный в 2025 году выброс плазмы. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики. Там уточнили, что плазма движется в обратном от Земли направлении и не может повлиять на планету.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Расширяющееся облако плазмы ученые увидели на изображениях с космических коронографов. Явление продолжалось примерно с 1:00 до 9:00–10:00 мск, позже выброс уже не был заметен через устройство.

По данным ученых, активные части облака будут в опасной для Земли зоне еще полтора дня. «На поступивших изображениях на первый взгляд, как будто, можно разглядеть компоненты, направленные на Землю, но это, судя по всему, лишь эффект проекции»,— заверили в пресс-службе лаборатории.

Вероятный источник выброса та же область, которая вызвала вспышку на Солнце высшего класса X2.0 два дня назад. Максимальное излучение пришлось на 22:20 мск, отметили в РАН.