«Метафракс Кемикалс» вложил в модернизацию производства более 84 млн рублей

На производстве АО «Метафракс Кемикалс» введена в эксплуатацию станция отгрузки карбамида в биг-бэги. Как сообщает пресс-служба компании, проект был реализован в рамках инвестиционной программы предприятия в целях расширения сферы потребления карбамида. «Теперь компания может отгружать продукт не только в специальных минераловозах, но и в мягкой упаковке автомобильным и железнодорожным транспортом, в том числе и на экспорт», - отметил управляющий директор по производству «Метафракс Кемикалс» Альберт Худайбирдин. Первым потребителем фасованного карбамида «Метафракс Кемикалс» стал губахинский филиал компании «Метадинеа», который ранее закупал продукт у стороннего производителя.

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Напомним, в 2023 году совет директоров Управляющей компании «Метафракс Групп» принял программу развития АО «Метафракс Кемикалс» до 2027 года. Прогнозные капитальные вложения за этот период достигают 14 млрд руб. В частности, кроме монтажа станции отгрузки карбамида в биг-бэгах планируется установка теплообменника, монтаж ярусной системы для хранения меламина на складе и приобретение новой техники.