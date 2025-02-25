Житель Краснодара приговорен к двум годам за призывы поджигать военкоматы

Южный окружной военный суд признал 48-летнего жителя Краснодара виновным в публикации в интернете призывов к совершению террористических актов, подсудимому назначено наказание в виде двух лет колонии общего режима, сообщает прокуратура Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Судом установлено, что житель Краснодара является противником проведения специальной военной операции. В период начала частичной мобилизации, с 21 по 25 сентября 2022 года, злоумышленник с помощью своего мобильного телефона опубликовал в публичном чате четыре комментария, в которых призывал поджигать военкоматы и отделы полиции.

Фигуранту инкриминировали публичные призывы к осуществлению террористической деятельности и публичное оправдание терроризма в сети Интернет (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ, до семи лет колонии), при вынесении приговора суд учел смягчающие обстоятельства. После освобождения осужденному в течение трех лет запрещено заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов в интернете.

Анна Перова, Краснодар