Приговор по законам физики

В Новосибирске к пяти годам условно приговорили ученого Олега Кабова. Заведующий лабораторией Института теплофизики Сибирского отделения РАН обвинялся в том, что фальсифицировал научные отчеты, включив в них ранее полученные результаты, а часть денег, выделенных на исследования, похитил. Суд признал, что ущерб Минобрнауки составил 7,2 млн руб. Защита заявила, что обжалует приговор, считая необоснованными судебное решение и выдвинутые против ученого обвинения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Суд обязал Олега Кабова возместить ущерб Минобрнауки России в размере 7,2 млн руб.

Фото: Влад Некрасов Суд обязал Олега Кабова возместить ущерб Минобрнауки России в размере 7,2 млн руб.

Фото: Влад Некрасов

В Новосибирске во вторник завершился суд над заведующим лабораторией Института теплофизики имени Кутателадзе СО РАН Олегом Кабовым.

Олег Кабов в 1978 году окончил теплоэнергетический факультет Томского политехнического института по специальности «теплофизика» и был принят стажером-исследователем в Институт теплофизики СО АН СССР. В 1987 году физик защитил кандидатскую диссертацию, в 1999-м — докторскую. Темой его работы стало «Влияние капиллярных эффектов на пленочную конденсацию и теплообмен в пленках жидкости». В 2007 году ученому присвоили звание профессора. Летом 2022 года доктор наук Олег Кабов был избран членом-корреспондентом РАН. 69-летний ученый — гражданин РФ и подданный Королевства Бельгии.

Уголовное дело было возбуждено в конце 2022 года по материалам новосибирского управления ФСБ России. Силовики заинтересовались соглашением, заключенным Минобрнауки РФ и Институтом теплофизики, о финансировании научных работ в рамках федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технического комплекса России на 2014–2020 годы». Возглавляемая Олегом Кабовым лаборатория занималась разработкой экспериментального образца испарительной системы охлаждения теплонапряженных элементов.

Следствие считает, что завлабораторией сфальсифицировал отчеты о проведении научных работ, включив в них ранее полученные результаты исследований. Как сказано в материалах дела, на основании этих бумаг заказчик — Минобрнауки РФ — перечислил институту 26,7 млн руб., из них более 7,2 млн руб. были похищены: завлабораторией начислял подчиненным надбавки к зарплате за участие в научном проекте, которые они возвращали по его требованию.

Как следует из показаний некоторых бывших сотрудников института, отчетная документация по проекту «представляла собой компиляцию ранее полученных научных достижений», экспериментальный образец являлся макетом, а работы в лаборатории не были ориентированы на получение новых знаний — «их главной целью являлось создание положительного образа для получения как можно большего количества грантов и субсидий».

Ученому вменили в вину мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, максимальное наказание — десять лет заключения). Два месяца он провел в СИЗО. В последующем Олегу Кабову смягчили меру пресечения. Весной 2024 года расследование было завершено, и завлабораторией предстал перед судом. В прениях сторон прокуратура потребовала для физика семь лет лишения свободы в колонии общего режима и штраф в размере его жалования за три года.

Выдвинутое против него обвинение ученый не признал. На судебном процессе он рассказал о работе над проектом.

«В Новосибирске в 2016 году уже был создан первый экспериментальный образец системы охлаждения нового типа. В 2017 году были проведены систематические эксперименты, а в 2018 году, то есть, в то же время, как и исследователи в США, хотя наш проект был начат на два года позднее, мы опубликовали статью в трудах престижной международной конференции по теплообмену, проходившей в Пекине»,— заявил ученый.

По его словам, разработкой института интересовался концерн «Алмаз-Антей». Завлабораторией обратил внимание, что в ходе работ по проекту зафиксировано пять изобретений, а на основе проведенных научных исследований позже зарегистрировали еще два открытия.

Защита просила исключить из перечня доказательств научно-техническую экспертизу, которая легла в основу обвинения. Как заявил адвокат, она была выполнена некомпетентными специалистами и свелась лишь к выявлению несоответствия ГОСТам при оформлении отчетности. «Люди, обличенные властью и обладающие знаниями физики лишь в рамках базовой школьной программы, обвиняют ученого-физика с мировым именем в ненадлежащем выполнении прикладных научных исследований по научному проекту»,— написал в своем Telegram-канале адвокат Геннадий Шишебаров.

Прокуратура представила доказательства, которые перевесили аргументы защиты. Судья Геннадий Гущин назначил ученому пять лет условно с испытательным сроком три года. Помимо этого, Олегу Кабову установили двухлетний запрет на участие в руководстве лабораторией при выполнении региональных, федеральных и международных научных проектов в области теплофизики. Кроме того, его обязали возместить Минобрнауки ущерб. Сторона защиты заявила, что подаст апелляционную жалобу на приговор.

Константин Воронов