Неизвестный в центре Петербурга ударил ножом в шею администратора салона красоты

Около девяти часов вечера 23 февраля в помещение салона красоты, расположенного в доме 5 на площади Чернышевского, ворвался неизвестный мужчина с ножом, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Злоумышленник, угрожая расправой, подверг насилию администратора салона, после чего ударил ее холодным оружием в шею. Прибывшие на место полицейские обнаружили 35-летнюю женщину с непроникающим ножевым ранением.

Ее доставили в больницу в удовлетворительном состоянии. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Сотрудники правопорядка ведут розыск нападавшего. Уже известно, что ему 39 лет.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что полиция задержала двух жителей Всеволожского района Ленобласти, которые взламывали аккаунты петербуржцев на маркетплейсах и заказывали с них крупную бытовую технику.

Андрей Маркелов