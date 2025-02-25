В Татарстане начался набор контрактников в Африканский корпус

В Татарстане открыт набор военнослужащих для службы по контракту в Африканском корпусе. Контрактникам полагаются ежемесячные выплаты до 250 тысяч руб. и статус, равный статусу участников СВО. Об этом «Ъ-Волга-Урал» сообщили в центре оформления на военную службу по контракту «Батыр».

В приоритете находятся кандидаты со специальностями танкистов, мотострелков, операторов беспилотников, а также переводчиков с французского, арабского, фарси и английского языков. На службу также могут поступить женщины-медики. Контракт заключается сроком от одного года.

Военнослужащие получат единовременную выплату до 2,8 млн руб. В эту сумму входят 2,1 млн руб. от республики, 400 тыс. от Минобороны РФ и до 300 тыс. от муниципалитетов и предприятий Татарстана.

Африканский корпус — российская военизированная структура, которая была создана в конце 2023 — начале 2024 года.

Анар Зейналов