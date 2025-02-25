Жозе Моуринью выступил как «особенный»

Знаменитый португальский тренер Жозе Моуринью оказался в центре скандала с «расистской» подоплекой. Виной всему высказывания «особенного» после матча, в котором возглавляемый им «Фенербахче» сыграл вничью 0:0 с единственным конкурентом в борьбе за звание чемпиона Турции «Галатасараем». Моуринью сказал, что игроки скамейки «Галатасарая» «прыгали, как обезьяны», и в который уже раз обрушился с критикой на турецких судей. В ответ «Галатасарай» заявил, что подаст заявление в правоохранительные органы, а также в международные руководящие футбольные структуры, поскольку в клубе усмотрели в словах Моуринью унижение турецкого народа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По мнению главного тренера «Фенербахче» Жозе Моуринью, если бы матч его команды против «Галатасарая» судил турецкий арбитр, «это была бы катастрофа»

Фото: Arife Karakum / Anadolu / Getty Images По мнению главного тренера «Фенербахче» Жозе Моуринью, если бы матч его команды против «Галатасарая» судил турецкий арбитр, «это была бы катастрофа»

Фото: Arife Karakum / Anadolu / Getty Images

Власти Турции тщательно подготовились к такому важному событию, как встреча двух грандов местного футбола — лидирующего в первенстве «Галатасарая» и отстающего от него на шесть очков «Фенербахче».

Это привлекательное, но потенциально опасное событие, учитывая непростые отношения между фанами клубов. Не удивительно, что для обеспечения безопасности на арене и вокруг было привлечено 30 тыс. полицейских.

Для справки: согласно данным Турецкого института статистики, во всей Турции насчитывается не более 350 тыс. полицейских. Кроме того, турецкая футбольная лига пригласила обслуживать матч иностранного рефери. Выбор пал на словенскую бригаду во главе со Славко Винчичем. В его послужном списке помимо прочего значится работа в финале Лиги чемпионов сезона-2023/24. То есть пригласили одного из лучших арбитров мира.

И в целом власти с работой справились — обошлось почти без эксцессов. Почти — потому что фаны «Фенербахче» все-таки изловчились и зашвырнули файеры на трибуну с болельщиками «Галатасарая». Из-за этого Винчичу даже пришлось на какое-то время приостановить игру. Но при этом сама игра получилась безголевой, что, конечно, вполне устроило «Галатасарай», сохранивший солидный отрыв от преследователя. Однако без скандала все равно не обошлось. Спровоцировал его наставник «Фенербахче» Жозе Моуринью.

После матча португалец вопреки обыкновению не сразу стал критиковать качество судейства. Напротив, он заявил, что игра была хорошей «благодаря очень качественному судейству». «Я должен поблагодарить судью. Ему хватило стойкости и честности, чтобы хорошо отработать,— начал Жозе Муоринью.— После матча я зашел в судейскую и сказал Славко Винчичу: "Спасибо, что приехал сюда и отсудил эту важную встречу"».

Потом Моуринью добавил, что в судейской был и турецкий судья (он выступал в роли резервного арбитра). И вот ему он сказал, что «если бы этот матч судил турецкий арбитр, это была бы катастрофа».

А еще Моуринью обвинил противную сторону в попытках давления на судью, вспомнив эпизод, в котором, как сказал тренер, игрок «Фенербахче» (речь, очевидно, о Юсуфе Акчичеке) избежал желтой карточки, потому что рефери правильно оценил эпизод и не поддался на давление игроков «Галатасарая».

«Все на их скамейке в тот момент скакали, как обезьяны. Будь тут турецкий судья, мой игрок точно получил бы карточку,— сказал тренер.— Если "Галатасарай" действительно считает себя топ-клубом, он должен проводить все свои матчи с иностранными судьями. А мы уже видели, чего они в таком случае стоят. С нами, на своем поле, они шансов не создали, а в Европе их выбили из соревнований». «Галатасарай» не сумел пробиться в групповой этап Лиги чемпионов, уступив в раунде play-off швейцарскому «Янг Бойз», «Фенербахче» же вышел в 1/8 финала Лиги Европы, где сыграет с шотландским «Рейнджерс».

Заявления Жозе Моуринью вызвали крайне негативную реакцию со стороны руководства «Галатасарая».

В клубе усмотрели в словах португальца «расизм», заявив, что Моуринью постоянно «делает уничижительные высказывания в адрес турецкого народа», а теперь он «добавил к своим аморальным словам еще и бесчеловечную риторику».

«Мы сообщаем, что подадим заявление с просьбой возбудить в отношении Моуринью уголовное дело». В «Галатасарае» также пообещали обратиться с жалобами в Международную федерацию футбола (FIFA) и Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) с просьбой дать оценку расистскому поведению португальца.

Ну а главный тренер «Галатасарая» Окан Бурук напомнил, что в его команде считают Моуринью не «особенным» (Special One, как назвал себя сам португалец еще два десятка лет назад, когда в первый раз возглавлял «Челси»), а «рыдающим» (Crying One). Это прозвище «Галатасарай» начал продвигать в соцсетях еще в прошлом году, после того как обыграл (3:1) «Фенербахче» в матче первого круга. «Он пошел в судейскую и долго там рыдал. Плачущий. Все, чем он знаменит, так это рыданиями и нытьем. Ну и пусть ноет»,— сказал Окан Бурук.

Александр Петров